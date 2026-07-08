Tras la denuncia del despido de 60 trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), desde el 1 de julio hasta el momento, funcionarios en puestos gerenciales entregaron nueve notas que piden la restitución de 24 de las personas desvinculadas por parte del presidente del organismo, Martín Eduardo Porro. Además, dos gerentes presentaron la renuncia.

En su momento, el presidente de la entidad aclaró vía X: "Ningún operador licenciado, investigador ni personal especializado fue desvinculado. Que quede claro, estamos buscando potenciar la CNEA, no disminuirla". No obstante, diferentes fuentes de la comisión le confirmaron a La Nación que hay áreas virtualmente paralizadas.

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Desde la comisión rechazaron las acusaciones y argumentaron que los trabajadores despedidos son aquellos que "no cumplían tareas técnicas o indispensables", "no se presentaban a trabajar", "su trabajo estaba duplicado" o "los gerentes o jefes inmediatos superiores dijeron que podían no contar con sus servicios".

"Ningún área crítica está en riesgo", aseguraron y explicaron que "las solicitudes provienen de gerentes de área a quienes se les pidió la renuncia previo a las desvinculaciones por estar en desacuerdo con los lineamientos del Gobierno, por eso están enojados y dicen cosas que son falsas".

Como consecuencia de la tensión dentro de la CNEA se generó una fuerte reacción que implicó cartas públicas de parte de diferentes representantes que manifestaron su rechazo a determinadas medidas y denunciaron una desarticulación de la entidad y de la función Ciencia y Técnica en general.

Instituciones tales como la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ANCEFN); la Academia Nacional de Ciencias (ACN), con sede en Córdoba; la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN); y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), expresaron desde su lugar su preocupación por el Sistema Nacional de Ciencia y Técnica, en referencia a la situación de la CNEA.

CNEA: los dos gerentes que renunciaron

En este contexto también renunciaron dos gerentes de la CNEA, el del área de Energía Nuclear, Juan Manuel Ranalli, y la del área de Investigación, Desarrollo y Aplicación, Karina Alejandra Pierpauli.

Según indicaron miembros de la comisión, entre ambos manejaban unos 1400 empleados.

Despidos en la CNEA

El pasado 30 de junio se comunicaron 60 desvinculaciones, a través de la no renovación de contratos, de miembros de la CNEA mediante un operativo del que formó parte la Policía Federal y Gendarmería. Según detalló Porro, las bajas se aplicaron sobre "un universo de 300 personas contratadas".

El funcionario explicó que la medida se encuentra en una serie de cambios implementados por el gobierno libertario desde el inicio de su gestión, argumentando que "el objetivo central es el crecimiento y la modernización de una estructura organizativa que necesita mayor dinamismo en todos sus proyectos".

A pesar de las declaraciones del funcionario, cinco gerencias de la CNEA manifestaron la necesidad de revisar la decisión tomada. En este contexto, desde la Gerencia de la Central Argentina de Elementos Modulares (Carem) solicitaron la reincorporación de 15 personas.

Entre los pedidos de reincorporación también se incluyeron 6 miembros del área de Energía Nuclear, otras 2 personas del sector de Seguridad Nuclear y Ambiente, y un último empleado del área de Desarrollo Tecnológico. Según denunciaron, se removieron cargos esenciales de ingenieros civiles, de instrumentación y procesos; analistas de seguridad radiológica y ambiental; personal de limpieza y mantenimiento en laboratorios científicos de alta sensibilidad.

A pesar de los pedidos, desde la CNEA dialogaron con La Nación y advirtieron: "No estamos dispuestos a hacer reincorporaciones por pedidos de gremios. Son contratos de tiempo determinado. Si las autoridades de la CNEA creen que necesitan de sus servicios en el futuro, se volverá a contratar bajo la misma modalidad".

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"Ningún gremio le dice a esta gestión a quién contratar y a quién no. Que dependan de esas áreas no quiere decir que sean técnicos. Hay gente en GAEN, Seguridad Nuclear o Carem que presta tareas administrativas, como fue la mayoría de estos casos", ampliaron.

Las autoridades hicieron referencia a los pedidos de reincorporación realizados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la cual ocupó de manera pacífica la sede central de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) tras conocerse la noticia de los despidos.

AS.

LT.