Karina Milei encabezó la mesa política y anticipó nuevos proyectos y anuncios económicos

La mesa política del Gobierno se reunió este martes en la Casa Rosada para coordinar la agenda legislativa y definir los próximos pasos de la gestión, con especial atención en la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados y en una serie de medidas económicas y proyectos educativos que serán anunciados en los próximos días.

El encuentro fue encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contó con la participación de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien se incorporó al espacio para exponer sobre la situación de la educación, el trabajo, la niñez, la familia y el funcionamiento de la ANSES.

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Durante la reunión, que se extendió por casi tres horas, los principales funcionarios políticos del Gobierno también repasaron la estrategia parlamentaria de cara a una sesión clave en Diputados. El oficialismo buscará avanzar este miércoles con el proyecto de Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, entre otras iniciativas.

En el Gobierno aseguran contar con los votos necesarios a partir del respaldo de los bloques aliados, luego de las dificultades que enfrentó el oficialismo semanas atrás en el Senado con el tratamiento de la Ley de Propiedad Privada.

El Gobierno y el Episcopado

Durante la reunión también se realizó una actualización sobre las primeras reuniones con representantes del Episcopado argentino, en el marco de la organización y logística de la visita del Papa a la Argentina.

Nuevos proyectos educativos

Uno de los principales ejes de la reunión fue la agenda de Capital Humano. Según trascendió, el Gobierno prepara un paquete de proyectos y medidas vinculados con la educación que será enviado próximamente al Congreso.

Entre las iniciativas que podrían avanzar se encuentra un proyecto de libertad educativa elaborado por la cartera que conduce Pettovello, que contempla, entre otros puntos, la incorporación de la educación a distancia.

La ministra también expuso sobre cuestiones vinculadas con trabajo, niñez, familia y ANSES, en el marco de la coordinación de las próximas medidas de gestión.

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Caputo anunciará nuevas medidas económicas

La agenda económica también ocupó un lugar central en la reunión. El ministro de Economía, Luis Caputo, brindará este miércoles por la mañana una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, donde anunciará un nuevo conjunto de medidas económicas.

Por el momento, el Gobierno no precisó el contenido de los anuncios. La definición se conoce luego de que el gabinete analizara el lunes la situación vinculada con el endeudamiento de las familias y la evolución de la morosidad.

En las últimas semanas, distintos informes alertaron sobre el aumento de las personas con deudas en situación de mora. El Gobierno, sin embargo, negó que exista un escenario de alarma y sostuvo que la morosidad muestra una tendencia descendente.

Entre las medidas que ya se vienen implementando, el Ejecutivo destacó la reducción de la inflación y del riesgo país, además de las conversaciones con distintos actores del sector financiero para renegociar tasas y extender los plazos de pago.

La agenda del Congreso

La reunión también estuvo atravesada por el cronograma parlamentario de los próximos días. En Diputados, además de Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el temario incluye el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y la reducción del IVA del 21% al 10,5% para la fécula y la harina de mandioca.

En las últimas horas también se incorporó al temario la denominada Ley Joaquín, vinculada con la seguridad en espacios deportivos y recreativos.

En el Senado, en tanto, el oficialismo repasó la sesión prevista para este jueves, en la que se tratarán pliegos para la designación de jueces y distintos tratados internacionales.

Además, durante el encuentro se recibió una actualización sobre los primeros contactos formales con representantes del Episcopado argentino en relación con la organización y la logística ante una eventual visita del Papa Francisco al país.

De la reunión participaron, además de Karina Milei y Sandra Pettovello, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete de Interior, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.