Autovía Ruta 12: restringen el tránsito en la zona del aeropuerto de Corrientes

Las obras de infraestructura en la Autovía de la Ruta Nacional N.° 12 en la ciudad de Corrientes continúan su marcha, aunque durante los próximos días se registrarán importantes restricciones en la circulación vehicular debido a las tareas que se ejecutan en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Piragine Niveyro.

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La empresa encargada de los trabajos informó que la reducción temporal de calzada afectará el sector comprendido desde el desvío hacia la colectora derecha, a la altura de la estación aérea, hasta la intersección con la Ruta Provincial N° 43, acceso a la localidad de Santa Ana.

En el área operará maquinaria pesada y camiones afectados al proyecto, por lo que quedará habilitado un único carril para el paso de vehículos.

Restricciones en el tránsito y recomendaciones de seguridad

Ante la complejidad del obrador, desde el área técnica solicitaron a los conductores circular con máxima precaución, reducir la velocidad y respetar los límites establecidos.

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Asimismo, remarcaron la prohibición absoluta de realizar maniobras de sobrepaso y de estacionar en los sectores señalizados. El objetivo es mantener la zona despejada, prevenir siniestros viales y permitir el desplazamiento seguro del personal y de los equipos pesados apostados en el tramo.

Plazos de ejecución y el acuerdo por los fondos nacionales

Los trabajos sobre la traza se reactivaron a fines de junio pasado, luego de que el Gobierno nacional regularizara el pago de la deuda acumulada con la empresa contratista JCR, permitiendo destrabar el conflicto financiero. La obra abarca un tramo de unos 13 kilómetros entre el control policial de Riachuelo y el acceso a Santa Ana.

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"Se les ha garantizado un flujo continuo de fondos mensuales para asegurar que la obra se termine", había destacado oportunamente el gobernador Juan Pablo Valdés. De no mediar inconvenientes técnicos o financieros, las proyecciones de Vialidad Nacional indican que la totalidad de los trabajos en la autovía quedará concluida en septiembre de 2027.