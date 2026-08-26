Carrió sobre Milei: “La violencia y corrupción de su lenguaje contra cualquiera pone en crisis a la República”

Elisa Carrió rechazó este miércoles los insultos del presidente Javier Milei a la prensa en una publicación de la red social “X”

“Cualquier sujeto moral adulto tiene la obligación de decir "no". Nosotros decimos NO al lenguaje grosero, vulgar, despectivo, corrupto, desnaturalizante y violento del Señor Presidente de la Nación”, escribió la exdiputada nacional.

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“Violencia y corrupción de su lenguaje”

Además señaló que “la violencia y corrupción de su lenguaje contra cualquiera, y los periodistas en especial, pone en crisis de por sí a la República y lo inhabilita moralmente para ejercer la presidencia de la república”.

“Es preciso que pare, o lo paren, antes que todo vuelva sobre él irresponsablemente porque antes o después, todo vuelve”, recalcó Carrió.

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“Acompaño a todos los injuriados”

También citó a La Biblia para expresar su punto de vista. “Y como dicen los evangelios ´serás juzgado por lo que sale de tu boca y se volverá contra ti´”, aseveró.

“Acompaño a todos los injuriados, no importa el signo político ni su calidad moral, porque no son presidentes y eso no es la Argentina”, concluyó la líder de la Coalición Cívica.

En las últimas horas se intensificaron los insultos del primer mandatario contra periodistas en la red social “X”.