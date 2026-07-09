"¿Vendehumo, y vos a quién le ganaste?": Caruso Lombardi y Aldo Leiva casi terminan "A Dos Piñas"

Lo que comenzó en 'A Dos Voces' como un debate sobre el presente de la Selección argentina terminó en un fuerte cruce entre Ricardo Caruso Lombardi y el diputado nacional de Unión por la Patria, Aldo Leiva. Así el tradicional ciclo de TN que conducen Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, este miércoles 8 de julio vio como escalaban los gritos, luego de que se debatiera qué sectores quieren que al seleccionado nacional le vaya bien o mal en el Mundial 2026 de la FIFA, hasta que todo terminó entre insultos, descalificaciones personales y chicanas entre Caruso y Leiva, que obligaron a interrumpir abruptamente esa pelea para que no llegara a mayores.

Caruso Lombardi siempre polémico: quiere construir una cárcel sobre el agua en el Río de la Plata

La tensión se desató luego de que Caruso analizara el rendimiento del equipo de Lionel Scaloni en la previa del partido entre Argentina y Suiza. Cuando comenzó el segmento político del programa, Leiva respondió a las palabras del dirigente por La Libertad Avanza en La Matanza, Lalo Creus, quien aseguró que si se mezcla la política con el deporte, "seguramente hay gente que quiere que pierda la selección".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Leiva cuestionó con dureza las opiniones de Creus y apunto a Caruso Lombardi, quien momentos antes analizó la actualidad del conjunto nacional en el Mundial. Aunque ya se había retirado del estudio, el exentrenador regresó al escuchar la frase y decidió responder en vivo, dando inicio al enfrentamiento entre ambos.

Insultos, chicanas y una discusión que terminó fuera de control

"Caruso es un vendehumo, siempre dirigió equipos de la B y ahora está esperando que Argentina quede afuera para decir que tenía razón", lanzó el legislador en plena transmisión.

Martín Menem cruzó a Aldo Leiva en plena votación por el caso Adorni: “Es payasesco”

Con un micrófono en la mano, Caruso retrucó: "¿A vos quién le ganaste? ¿A vos quién te conoce?". A partir de ese momento, la discusión dejó de centrarse en el fútbol y derivó en un intercambio de cuestionamientos personales.

Leiva respondió con otra descalificación al recordar la carrera del exdirector técnico: "¿Por qué no te fuiste a dirigir afuera? Porque nadie te quiso llevar". Caruso contestó con ironías y le dijo: "Si te veo, te pido una coca. Tenés una pinta de mozo increíble".

El cruce continuó cuando el diputado recordó que llegó al Congreso mediante el voto popular. "Vos no pudiste llegar porque nadie te votó, tratá de laburar un poco", lanzó Leiva durante la discusión.

Caruso volvió a cargar contra la actividad política del legislador y respondió: "Vos vivís del Estado. Laburen para el país, vagos. Yo laburé 34 años en el fútbol argentino".

Del otro lado, Leiva insistió con las críticas hacia el entrenador y volvió a traer a la conversación episodios de su trayectoria, además de recordar un antiguo hecho ocurrido en un estacionamiento tras un programa de televisión.

Leiva llevó una careta de Adorni al Congreso y lo llamó “el mayor delincuente de este Gobierno”

La discusión fue elevando el tono durante varios minutos, con ambos protagonistas interrumpiéndose e intercambiando acusaciones sin llegar a un acuerdo. Finalmente, el conductor del ciclo dio por terminado el enfrentamiento para retomar la transmisión desde Tucumán, dejando un cruce que comenzó por la Selección argentina y terminó convertido en un fuerte intercambio de agravios personales.

GZ/HB