Elon Musk le pone fecha de caducidad al celular: en cinco años serán reemplazados por inteligencia artificial

Elon Musk fijó la fecha para la desaparición definitiva de los teléfonos inteligentes durante una conversación en el popular podcast Joe Rogan Experience, realizada este martes. El fundador de Tesla, Neuralink y xAI aseguró que el celular tal como se lo conoce hoy quedará completamente obsoleto en un plazo de cinco o seis años, producto del avance vertiginoso de la inteligencia artificial.

El magnate sostuvo que para los años 2030 o 2031 la sociedad dejará de interactuar con pantallas saturadas de aplicaciones, menús rígidos e íconos estáticos. La transformación no dependerá de un nuevo diseño físico del hardware habitual, sino de una revolución estructural en el procesamiento de datos.

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En lugar de los smartphones actuales, el empresario detalló que los usuarios llevarán consigo un dispositivo simplificado que operará como un nodo periférico para la inferencia de IA. Este equipo inalámbrico estará conectado permanentemente con poderosos modelos alojados en servidores externos de alta capacidad.

La propuesta teórica de Musk prescinde completamente del esquema tradicional de sistemas operativos como Android o iOS. En este nuevo ecosistema, los sistemas de IA en la nube se comunicarán directamente con el software del dispositivo para interpretar los requerimientos del usuario en tiempo real.

Elon Musk y Javier Milei

El procesamiento en servidores remotos permitirá generar video, imágenes y audio en tiempo real para cualquier consulta imaginable. La tecnología no solo responderá a mandos explícitos, sino que logrará anticiparse a las necesidades individuales mediante el hábito diario.

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Aunque aclaró expresamente que en la actualidad no se encuentra desarrollando un teléfono propio, el multimillonario dejó abierta la posibilidad de diseñar en el futuro un hardware exclusivo. De concretarse, se trataría de un equipo optimizado para correr redes neuronales de alto rendimiento si las tecnológicas tradicionales no se adaptan al cambio.

El paradigma presentado por el dueño de la red social X implica la paulatina desaparición de las tiendas de aplicaciones. Las herramientas aisladas que hoy saturan la memoria de los teléfonos serán absorbidas por un agente conversacional unificado capaz de ejecutar múltiples tareas complejas de forma simultánea.

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Un antecedente clave en la estrategia a largo plazo del empresario es el avance de Neuralink, su compañía de neurotecnología. Las pruebas clínicas ya permiten a pacientes con parálisis controlar computadoras y teléfonos únicamente a través del pensamiento e impulsos cerebrales.

Pese a que el uso masivo de interfaces cerebro-computadora no médicas todavía requiere años de desarrollo, la tecnología demuestra que los métodos táctiles tradicionales están llegando a un techo evolutivo. El enlace directo entre cerebro, nodo portátil e IA de servidor se perfila como el estándar definitivo.

Las proyecciones se dan en un marco de inversiones multimillonarias globales en infraestructura de computación en la nube y chips de aceleración. Aunque el mercado de consumo masivo aún mantiene al teléfono móvil como el rey indiscutido del mercado global, los principales desarrolladores ya viran su atención hacia los asistentes autónomos de última generación.