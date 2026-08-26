Una sindicalista y referente de La Cámpora compró el departamento de abajo del de Cristina Kirchner

El departamento del primer piso de San José 1111, ubicado justo abajo de la propiedad donde vive y cumple su condena la expresidenta Cristina Kirchner, en el barrio porteño de Constitución, también está en manos justicialistas. Según reveló el diario La Nación, fue comprado por la dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) María Soledad Calle, también referente de La Cámpora en la localidad de Campana.

La transacción ocurrió el 20 de agosto de 2025, apenas dos meses después de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la sentencia por la causa Vialidad que obliga a la expresidenta a cumplir seis años de prisión domiciliaria y la inhabilita de por vida para ocupar cargos públicos.

Calle es investigada por un contrato para administrar fondos de la UOM, un gremio que fue intervenido por una serie de irregularidades. Según informa La Nación, doce días antes de adquirir el departamento habría comprado el 50 por ciento de un BMW M135 X Drive, un vehículo de lujo valuado en 70.000 dólares.

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Una ganga: Calle pagó un valor muy inferior al precio de mercado por el primer piso de San José 1111

Los documentos publicados muestran que Calle hizo un excelente negocio: abonó 189.000 dólares por una propiedad de 252 metros cuadrados en Constitución. Esto da un valor aproximado de 750 dólares por metro cuadrado, muy inferior al de mercado, que se ubica por encima de los mil dólares en la Ciudad de Buenos Aires.

También es un precio mucho menor al que pagó la propia Cristina Fernández por el segundo piso, que le compró al cineasta Jorge Coscia. Según informa la revista Noticias, el departamento fue comprado por la sociedad Los Sauces S.A. por un valor de 370.000 dólares el 11 de junio de 2025, y el pago se realizó a través de la cesión de bonos CEDINES. Originalmente se destinó a vivienda para Florencia Kirchner, hija de la expresidenta. En este momento, está bajo embargo preventivo dictado por el Tribunal Oral Federal N° 2, como parte de la segunda etapa de ejecución patrimonial de la condena dictada en la causa Vialidad.

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A fines de 2025 se conoció que el departamento del tercer piso del edificio de San José 1111 también salía a la venta, por un precio inicial de $295.000 dólares.

No está claro a qué uso se destinará el primer piso que compró Calle. La dirigente no es conocida por los vecinos, y nada indica que viva allí, un año después de haber adquirido el inmueble. Según La Nación, durante la negociación previa a la transacción ella habría mencionado la posiblidad de usarlo para "una fundación".

María Soledad Calle, investigada por un cuestionado contrato con la UOM

La titular del primer piso es militante justicialista y suele postear en sus redes sociales fotos de Cristina Kirchner, Néstor Kirchner y Axel Kicillof, con quien compartió algunos actos partidarios. Tiene una larga carrera en la función pública: trabajó en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, pasó a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y entre 2015 y 2019 presidió el bloque de La Cámpora en el Concejo Deliberante de Campana.

En paralelo, desarrolló su carrera como dirigente sindical en la Unión Obrera Metalúrgica, a la que representó muchas veces en foros internacionales, tal como se desprende de las fotos que ella misma compartió. Y también tiene una pata en la actividad privada: según informa La Nación, en diciembre de 2022 creó la empresa USEM SA, en sociedad con Adalberto Raúl Braconi. Dos meses después, en febrero de 2023, la compañía firmó un acuerdo con la UOM que la autoriza a administrar por diez años el 80 por ciento de los aportes sindicales que recibe de sus 200.000 afiliados.

María Soledad Calle, referente de La Cámpora en Campana.

El acuerdo lleva la firma de Braconi, quien había trabajado para la Municipalidad de Zárate y para la empresa nacional Nucleoeléctrica SA, que opera la planta nuclear de Atucha, en Campana. Allí se establece que el pago por el trabajo de administración será el 0,5 por ciento del monto total mensual administrado. Por eso, se investiga si Calle actuó a la vez como parte del sindicato y de la empresa contratada.

La Fundación para la Paz y el Cambio Climático denunció por ese contrato tanto a Calle como a Abel Furlán, titular de la UOM en el momento en que se concretó el acuerdo. El juez federal Julián Ercolini los investiga por los delitos de administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita. Tres dirigentes opositores de la UOM se presentaron como querellantes. “La empresa fue la usina recaudadora de La Cámpora y demás está decir un negocio de Soledad Calle y Abel Furlán, acuerdos con laboratorios amigos para mayor retorno y así muchos negocios más”, delcaró a La Nación uno de ellos, Ángel Derosso.

Calle niega ser propietaria del departamento

Ante consultas periodísticas, Calle negó haber comprado el inmueble de San José 1111. También negó que fuera suyo el vehículo de lujo del que habla La Nación, ser empleada de la UOM y haber creado una segunda empresa, Grupo Vertice Global, también en agosto de 2025. “No compré nada. Es una disputa sindical y de poder. No tengo ninguno de los roles que se me asignan, no tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM", dijo, y enfatizó: "Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos la vida”.

Fuentes anónimas citadas por La Nación sostienen que el departamento de abajo del de la expresidenta estaría usándose como lugar de descanso para personal al servicio de la expresidenta, como empleadas domésticas o custodios. Incluso insinúan que ella misma podría usarlo. En el entorno de Cristina Kirchner lo desmienten: "En cuanto sale de su departamento le suena la tobillera".