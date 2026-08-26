El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca dictó una condena de seis años de prisión para Pablo "Bombita" Ceferino Dahua, señalado como uno de los responsables del atentado con explosivos contra un local de La Cámpora ocurrido el 25 de mayo de 2021, tras reconocerse su responsabilidad en un juicio abreviado, por lo que no fue necesario llegar a un debate oral.

Según el fallo, el acusado de 50 años fue considerado autor del delito de explosión con peligro común para los bienes y riesgo de muerte para alguna persona, además de responsable de la fabricación o tenencia de materiales explosivos en dos oportunidades. También fue condenado como coautor de una asociación ilícita destinada a combatir ideologías por la fuerza o el temor y a cometer actos discriminatorios.

Además de la pena de prisión dictada por el juez federal Ernesto Sebastián, el tribunal le impuso una inhabilitación especial por diez años para obtener la licencia de legítimo usuario de armas y cualquier otra habilitación vinculada con la legislación nacional sobre armas.

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Pablo Antonio Ceferino Dahua fue condenado a seis años de prisión por el atentado ocurrido en Bahía Blanca en 2021

Una bomba casera activada por control remoto destruyó parte de la fachada del local ubicado en Berutti y Donado

El ataque ocurrió durante la madrugada del 25 de mayo de 2021, alrededor de las 2:55, frente al local conocido como Ateneo Néstor Kirchner, ubicado en la esquina de Berutti y Donado, en Bahía Blanca. El hecho generó pánico en el barrio.

En aquel momento, los agresores colocaron un artefacto explosivo de fabricación casera en el exterior del local y lo hicieron detonar a distancia. La explosión rompió una ventana, la reja de protección y la persiana metálica del espacio partidario. La onda expansiva también alcanzó propiedades cercanas y provocó la rotura de vidrios en un radio aproximado de 15 metros.

Los panfletos con mensajes intimidatorios y discriminatorios que fueron encontrados junto a los restos del explosivo

Si bien la investigación determinó que el artefacto tenía capacidad para provocar lesiones y poner en riesgo la vida de quienes estuvieran en las inmediaciones, no hubo personas heridas.

A pocos metros de los restos de la bomba fueron encontrados panfletos con mensajes intimidatorios y discriminatorios dirigidos contra políticos, sindicalistas, periodistas y jueces. "Ahora a cuidarse, traidores, sabemos dónde viven", alertaba y llamaba a comenzar con una "purga".

En base a las pericias realizadas en ese momento por la Dirección de Explosivos del Ministerio de Seguridad, el dispositivo había sido activado mediante un mecanismo de control remoto y estaba construido con un tubo de aluminio.

La pista que apareció tres años después

La causa tomó un nuevo impulso en septiembre de 2024, cuando Dahua quedó involucrado en otra investigación, esta vez por el homicidio de José Emanuel Alarcón, un hombre de 39 años asesinado a tiros en Bahía Blanca.

A partir de esa causa se realizaron distintos allanamientos y aparecieron elementos que vincularon a Dahua con el atentado de 2021. Dentro de uno de los operativos, los investigadores encontraron armas, explosivos, dispositivos electrónicos y material de ideología nazi y antisemita.

También secuestraron bibliografía relacionada con Adolf Hitler, banderas y folletería de Nueva Soberanía, una agrupación de orientación ultranacionalista que, según la investigación, reivindicaba ideas neonazis y cuestionaba la existencia de los partidos políticos democráticos.

La explosión provocó daños en el local de La Cámpora y en propiedades cercanas, aunque no hubo personas heridas​

Entre las pruebas incorporadas a la causa también apareció un dato sobre un Fiat Siena gris que habría sido utilizado durante el atentado de 2021. Según surgió de la investigación, Dahua era propietario de un vehículo de esas características.

Así quedó el local de la agrupación kirchnerista tras la explosión ocurrida en la madrugada del 25 de mayo de 2021

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La misma causa también condenó a Francisco Rosales, considerado coautor de la pertenencia a esa asociación ilícita. Recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, por lo que no deberá cumplirla en una cárcel mientras respete las reglas de conducta fijadas.

A su vez, entre esas condiciones se encuentra la obligación de donar $500.000 a una institución de bien público o programa de la comunidad judía y abstenerse de utilizar armas de fuego.

La investigación también había alcanzado a Irupé Delrieux, pareja de Dahua, quien fue detenida durante los primeros allanamientos realizados en 2024. En uno de esos procedimientos se habían encontrado armas largas y otros elementos que luego fueron incorporados a la investigación.

MV/ML