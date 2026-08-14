"Cristina libre": Julián Álvarez denunció que usan pintadas falsas de La Cámpora para ensuciar su gestión en Lanús

La política del conurbano bonaerense sumó en las últimas horas un capítulo tan insólito como escandaloso. En un hecho que despertó múltiples suspicacias, el secretario de Seguridad del municipio de Lanús, Sebastián Castillo, acudió a los tribunales para presentar una denuncia penal. ¿El motivo? Una serie de actos de vandalismo sobre bienes públicos y privados. Lo extraño del caso es que las pintadas llevaban la histórica consigna "Cristina Libre" y estaban firmadas explícitamente por La Cámpora, la misma organización política que lidera y gobierna el distrito.

La paradoja estalló de inmediato. El expediente recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de Avellaneda-Lanús, especializada en delitos contra las instituciones. En el escrito, Castillo enumeró decenas de frentes de escuelas, viviendas particulares y obras municipales que amanecieron manchadas con pintura en aerosol. Por este motivo, le exigió a la fiscalía que avance rápido con la revisión de las cámaras de seguridad públicas y privadas para identificar tanto a los autores materiales de las pintadas como a sus "autores intelectuales".

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Frente a la rápida circulación de fotos en redes sociales y la lectura inicial de que el episodio podría tratarse de una interna feroz dentro del propio kirchnerismo, el intendente Julián Álvarez se vio obligado a salir a dar explicaciones. A través de un contundente descargo en la red social X (antes Twitter), el jefe comunal rechazó tajantemente que las pintadas hayan sido obra de sus propios militantes y denunció que todo forma parte de una "campaña sucia" impulsada por la oposición.

"En las últimas semanas en nombre de La Cámpora se han realizado actos de vandalismo para perjudicar la imagen de nuestra gestión y de la organización a la que pertenezco", sentenció el intendente, intentando despejar las dudas sobre el fuego amigo. En ese mismo mensaje, Álvarez intentó llevar tranquilidad a los vecinos asegurando que el municipio ya tiene identificados a los responsables materiales del daño y que todo el material fue entregado a los tribunales correspondientes.

Fiel a su estilo, el mandatario local no se quedó solo en la defensa de su espacio, sino que pasó al ataque directo. Aunque evitó mencionar nombres propios o partidos, dejó una clara e inconfundible indirecta hacia la gestión anterior de Juntos por el Cambio, liderada por Néstor Grindetti: "Quienes han gobernado nuestra Ciudad y nada hicieron, ahora quieren volver engañando a los vecinos con este tipo de campaña sucia, pero eso se terminó. No voy a permitir que se dañe el patrimonio".

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El lema "Cristina Libre" se convirtió en la principal bandera de militancia de La Cámpora a nivel nacional desde que la Justicia confirmó la condena contra la exmandataria, desencadenando movilizaciones y cientos de jornadas de visibilización callejera en todo el país.

Para evitar malas interpretaciones y no dejar dudas sobre su lealtad política en medio del fuego cruzado por el vandalismo, Álvarez cerró su descargo público reivindicando a capa y espada a su jefa política. "Vamos a seguir exigiendo por la libertad de Cristina porque es inocente y porque la queremos como Presidenta", enfatizó, recordando además que fue durante sus presidencias cuando los vecinos de Lanús "vivieron sus años más felices".

Ahora, la pelota quedó rodando en los tribunales de Avellaneda. Será el fiscal a cargo de la UFI N° 5 quien deba analizar la evidencia aportada por el municipio para determinar si las figuras encapuchadas que sostienen los aerosoles en las cámaras de seguridad son, efectivamente, parte de una organización paralela orquestada para ensuciar la cancha política, o si el caso esconde aristas diferentes dentro del agitado mapa peronista de Lanús.

TC