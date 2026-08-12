¿Cristina Kirchner tendrá que mudarse? El embargo de San José 1111 abre un nuevo escenario para su prisión domiciliaria

El departamento donde Cristina Fernández de Kirchner cumple su condena por la causa Vialidad quedó alcanzado por los nuevos embargos ordenados por el Tribunal Oral Federal 2. La medida no implica una mudanza inmediata, pero sí deja planteado un escenario concreto: si el inmueble finalmente es decomisado, la expresidenta deberá terminar su prisión domiciliaria en otra propiedad.

El Tribunal Oral Federal 2 avanzó este miércoles con una nueva tanda de embargos preventivos y medidas cautelares sobre bienes vinculados a los condenados de la causa Vialidad, con el objetivo de garantizar el recupero de los $685 mil millones fijados como perjuicio al Estado. Entre los inmuebles alcanzados aparece el departamento de San José 1111, en Constitución, donde Cristina Kirchner cumple desde junio de 2025 una condena de seis años de prisión bajo la modalidad domiciliaria.

Causa Vialidad: embargan bienes de CFK, incluido el departamento de San José 1111

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La medida tiene una consecuencia importante, aunque no inmediata. El embargo no significa que Cristina deba abandonar ahora el departamento. Se trata de una cautelar destinada a impedir que los bienes sean vendidos, transferidos o gravados mientras avanza el proceso de ejecución patrimonial. Tampoco equivale, por sí mismo, a un decomiso definitivo.

Pero San José 1111 ya había quedado en la mira de la Justicia por una razón diferente. En mayo, el fiscal Diego Luciani había pedido expresamente el decomiso del inmueble donde la expresidenta cumple el arresto domiciliario. En aquel momento, la advertencia era clara: si el pedido prosperaba, Cristina debería elegir otra propiedad para completar allí su condena.

El embargo que puede terminar en mudanza

La secuencia es, entonces, más relevante que la resolución aislada de este miércoles 12. Primero, el fiscal pidió que el departamento fuera incorporado al proceso de decomiso. Ahora, el TOF 2 lo alcanzó con un embargo preventivo para preservar la posibilidad de ejecutarlo. Si en una instancia posterior la Justicia dispone efectivamente el decomiso del inmueble, San José 1111 dejará de ser una alternativa para que Cristina cumpla allí su prisión domiciliaria y deberá fijarse un nuevo domicilio.

Ese eventual traslado no sería una decisión política ni una consecuencia automática del embargo. Tendría que existir una resolución judicial que disponga el decomiso y, posteriormente, establecerse dónde continuará la exmandataria bajo arresto domiciliario.

La posibilidad, sin embargo, vuelve a poner sobre la mesa una discusión que estuvo presente desde el comienzo de la detención: el lugar elegido para cumplir la pena.

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El domicilio que incomodó al Gobierno porteño

Cuando se definió la prisión domiciliaria, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había planteado formalmente ante la Justicia sus reparos a que Cristina cumpliera la condena precisamente en San José 1111.

La administración de Jorge Macri sostuvo entonces que la presencia de la expresidenta podía generar consecuencias negativas para el orden público y la seguridad del barrio, particularmente por la movilización de militantes alrededor del edificio. El planteo fue presentado antes de que el TOF 2 resolviera que la condena se cumpliera en ese domicilio.

El argumento oficial estaba centrado en la convivencia y en las consecuencias que podía provocar la concentración de personas en la zona. Pero el paso del tiempo terminó mostrando el fenómeno que había sido advertido: San José 1111 se transformó en un punto permanente de encuentro de la militancia peronista.

Durante el último año, seguidores de Cristina montaron guardias frente al edificio y realizaron movilizaciones, actos y distintas expresiones de respaldo. El departamento pasó a funcionar, de hecho, como un nuevo punto de referencia político del kirchnerismo.

Incluso la propia Justicia debió intervenir en junio de este año después de una movilización que provocó cortes de calles y una importante concentración de personas. El TOF 2 intimó a Cristina a respetar las condiciones bajo las cuales le había sido concedida la prisión domiciliaria y le recordó que debía abstenerse de comportamientos que pudieran alterar la tranquilidad del barrio.

El debate que vuelve con el embargo a Cristina Kirchner

El eventual cambio de domicilio podría terminar resolviendo, indirectamente, una discusión que atravesó desde el comienzo la prisión domiciliaria de Cristina. La ubicación de San José 1111 no es un dato menor, se encuentra en una zona céntrica de Buenos Aires, con una amplia red de transporte y fácil acceso desde distintos puntos de la Ciudad. Esa característica permitió que el lugar se convirtiera rápidamente en un escenario de movilización política.

Por eso, el interrogante sobre una eventual mudanza no pasa solamente por quién será el dueño del inmueble en el futuro, sino también por qué tipo de domicilio elegirá la Justicia si el departamento es decomisado.

Desde los sectores opositores que cuestionaron originalmente la prisión domiciliaria en Constitución, el planteo formal estuvo asociado al orden público, la seguridad y la convivencia con los vecinos. Pero detrás de esa discusión también aparecía una cuestión política evidente: que una condena de prisión domiciliaria no se transformara en un nuevo centro de movilización para el kirchnerismo.

La diferencia es importante. No existe, hasta ahora, una resolución judicial que establezca que Cristina deba mudarse para quedar más lejos de sus seguidores. Tampoco el embargo de este miércoles contiene una orden en ese sentido. Pero si San José 1111 termina siendo decomisado, la Justicia tendrá que definir un nuevo lugar para el cumplimiento de la pena. Y allí reaparecerá una vieja pregunta: ¿se elegirá nuevamente un domicilio céntrico o se buscará una ubicación más alejada de las concentraciones políticas que acompañaron a Cristina desde el primer día de su prisión domiciliaria?

Por ahora, la respuesta no está en la resolución de los embargos. El departamento está cautelado, pero Cristina sigue detenida allí. La eventual mudanza dependerá de que la Justicia decida avanzar con el embargo hacia un decomiso efectivo y determine dónde deberá continuar cumpliendo su condena.

cp