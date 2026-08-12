Convertir a Buenos Aires en la capital mundial de la lucha contra el crimen organizado transnacional es un hecho destacado. Y Argentina será la sede y coanfitriona de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) número 40 el próximo martes 18 de agosto. Este foro es considerado la cumbre de inteligencia operativa antidrogas más importante del planeta, y se realizará en nuestro país en el marco de la unión que existe entre la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el Ministerio de Seguridad de la Nación. Una muestra más de la relación cercana de las administraciones Milei-Trump.

Las calles porteñas estarán fuertemente custodiadas durante esa semana y las deliberaciones están previstas entre el 18 y el 20 de agosto, en el Palacio Libertad, que se prepara para recibir a más de 700 altos mandos de las fuerzas policiales y delegados provenientes de más de un centenar de países. Las jornadas contarán con la presencia de figuras de máximo nivel de la agencia antinarcóticos norteamericana y otras dependencias clave del gobierno estadounidense, cuyos nombres se mantienen bajo absoluta reserva.

El evento consolida el alineamiento entre el gobierno de Javier Milei y la administración de Donald Trump

Lejos de ser un simple espacio de debate protocolar, el encuentro fue diseñado como una verdadera mesa de guerra para coordinar acciones directas en el territorio. Bajo el contundente lema “Justicia a través de la fortaleza y la unidad”, las delegaciones buscarán unificar estrategias operativas, cruzar bases de datos de inteligencia criminal y fijar prioridades conjuntas para asfixiar al narcotráfico global, combatir el lavado de dinero internacional y neutralizar a las células del narcoterrorismo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La encargada de liderar los plenarios en representación del Ejecutivo será la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Desde los pasillos de la Casa Rosada no ocultan su satisfacción por la sede otorgada: “Forma parte de un voto de confianza que responde a lo que venimos haciendo y a la cooperación internacional conjunta”, confió a Infobae una alta fuente oficial sobre el fuerte espaldarazo que esto significa para la gestión.

Del lado norteamericano, la lectura va en la misma sintonía. A través de un comunicado oficial, la Embajada de Estados Unidos remarcó que la elección de Buenos Aires subraya la “sólida y duradera alianza entre Estados Unidos y Argentina”. El documento diplomático también hizo hincapié en el compromiso irrenunciable de ambos Estados para desarticular definitivamente las organizaciones ilícitas que jaquean la paz de la región.

Daniel Rosso: “Javier Milei es la desaparición de todos los límites”

El factor Trump y la consolidación regional

La semilla de esta cumbre histórica se plantó a fines de 2025, durante la gestión de la entonces ministra Patricia Bullrich, tras una serie de reuniones reservadas con la cúpula de la DEA, liderada a nivel global por Terry Cole. Allí se gestó la idea de traer a Sudamérica este foro multilateral que nació en 1983 como una pequeña mesa de coordinación y que, a lo largo de cuatro décadas, mutó hasta convertirse en la plataforma de planificación operativa y estratégica más robusta del mundo en la materia.

El trasfondo político de este hito diplomático es la evidente sintonía fina entre la Casa Rosada y la nueva administración republicana de Donald Trump. El presidente argentino aspira a erigirse como el gran socio estratégico de Washington en el Cono Sur. Esa ambición ya había quedado plasmada en marzo de este año, cuando Argentina adhirió formalmente a la iniciativa Escudo de las Américas, un pacto impulsado por la Casa Blanca para frenar el avance del narco y contener la influencia geopolítica de China en la región.

La confianza depositada en la Argentina no se sostiene solo en gestos diplomáticos, sino en números concretos que Washington sigue con atención. Un reciente informe de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) destacó que, gracias a los operativos conjuntos realizados en 2025, se logró el arresto de 35 capos narcos y la incautación de más de 1.200 kilos de cocaína y miles de dosis de drogas sintéticas. Con la cumbre internacional en casa, el Gobierno busca capitalizar esos resultados y afianzar su rol de liderazgo definitivo en la cooperación en seguridad a nivel continental.

TC