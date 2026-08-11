La situación en Ceuta continúa generando tensión entre España y Marruecos. Según explicó el periodista Marcelo Molina, las organizaciones no gubernamentales siguen incrementando sus estimaciones sobre la cantidad de personas que permanecen en la ciudad y ya hablan de unas 11.000, mientras se agravan los problemas sanitarios y de seguridad.

Molina señaló en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, que Marruecos comenzó a reclamar el regreso de las personas que ingresaron a Ceuta, pero España se resiste a una devolución inmediata de los menores debido a las normas que brindan protección a los colectivos vulnerables. En este contexto, el periodista advirtió que la crisis genera además un creciente descontento entre los habitantes de Ceuta por las condiciones que atraviesa la ciudad.

Ejercicios militares y una hipótesis que genera inquietud

A la crisis migratoria se sumó un dato que despertó preocupación en España: entre el 3 y el 7 de agosto, tropas de Estados Unidos y Marruecos habrían realizado ejercicios conjuntos en una base marroquí, donde se probaron misiles, drones y nuevas tecnologías de combate. Para Molina, este episodio demuestra la relevancia estratégica que Marruecos tiene para el gobierno de Donald Trump y sostiene que esa relación no se habría visto afectada por la crisis.

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Ante esta información, Néstor Sclauzero planteó si la llegada masiva de personas a Ceuta podría haber sido impulsada desde Estados Unidos con el objetivo de complicar aún más la situación política de Sánchez. La respuesta de Molina fue contundente aunque cautelosa: “Esa es una de las hipótesis que se barajan”.

Versiones sobre una acción de desestabilización

Juan Pablo Francia aportó testimonios de habitantes de Ceuta que relacionan la llegada masiva de migrantes con una posible operación de desestabilización. Según relató, incluso personas críticas del gobierno de Sánchez consideran que la magnitud y rapidez del fenómeno no pueden explicarse únicamente como consecuencia de una crisis migratoria espontánea.

Francia sostuvo que algunos de los habitantes consultados consideran que se trató de una acción dirigida y mencionan como posibles responsables a Estados Unidos, Israel y al monarca marroquí.

Entre los argumentos mencionados aparecen las diferencias entre Pedro Sánchez y Washington por el uso de bases estadounidenses en España, la postura del gobierno español frente a la guerra de Gaza y el acercamiento de Madrid a Argelia para garantizar el suministro energético.

A esto se suma, según explicó Francia, el malestar que habría generado en Marruecos la relación entre España y Argelia. Molina agregó otro elemento: “Y el acercamiento de Sánchez a China también, que tampoco le convence a Trump ese tema”.

El temor a que vuelva a ocurrir

La posibilidad de que una movilización similar vuelva a producirse mantiene en alerta a las autoridades. Molina explicó que las redes sociales están siendo observadas con especial atención ante el temor de que el próximo día 15 pueda repetirse un episodio semejante.

Como consecuencia, se reforzó la seguridad en Ceuta, se suspendieron vacaciones y se convocaron nuevos efectivos para desplazarse hacia la zona. También aumentó la vigilancia del lado marroquí.

Sin embargo, Molina marcó distancia respecto de las versiones que señalan directamente a Estados Unidos o Israel como responsables. “No sé si estuvo Estados Unidos, si estuvo Israel o quién estuvo detrás o no de esto”, afirmó.

Lo que sí consideró probado es que Marruecos cuenta con antecedentes en el uso de las migraciones masivas como mecanismo de presión. En ese sentido, sostuvo que “el gobierno de Marruecos habitualmente no es la primera vez que utiliza este tipo de migraciones masivas como un acto de presión”.

Sánchez, ante una crisis que puede extenderse

Mientras la situación en Ceuta continúa abierta, también permanece la incertidumbre sobre el futuro político del gobierno de Pedro Sánchez.

Molina explicó que, de acuerdo con los plazos mencionados, la legislatura podría extenderse hasta julio y que posteriormente existen otros 54 días para la convocatoria electoral. Por lo tanto, salvo que se produzca una circunstancia que acelere los tiempos, España todavía tendría un margen considerable antes de unas nuevas elecciones.

El escenario, sin embargo, podría modificarse si Sánchez decidiera adelantar los comicios. Por ahora, la crisis de Ceuta suma presión sobre un gobierno que debe afrontar simultáneamente el conflicto migratorio, las tensiones con Marruecos y las especulaciones sobre una eventual operación de desestabilización.