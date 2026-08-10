El movimiento Boca por Encima de Todo presentó una denuncia por el manejo de entradas en Boca Juniors

El movimiento Boca por Encima de Todo presentó una denuncia ante la Inspección General de Justicia para investigar el sistema utilizado por la conducción de Boca Juniors para distribuir las entradas mientras el equipo disputa sus partidos de local fuera de la Bombonera.

La presentación fue firmada por el abogado y socio Guillermo Peña, quien quedó sin localidad pese a contar con un abono vigente. El reclamo exige conocer cuántas entradas se destinan efectivamente a los socios y cuántas quedan en manos de protocolo, autoridades, invitados, sponsors y compromisos institucionales.

“No estamos reclamando un privilegio. Estamos reclamando que se respeten los derechos de los socios que pagaron su abono y que la conducción explique claramente quién entra, quién queda afuera y por qué”, afirmó Peña.

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Andrés Ibarra también fijó posición: “Los abonados no merecemos este destrato”

Andrés Ibarra también cuestionó con dureza la metodología utilizada por el club para habilitar las reservas. “¿Cómo puede ser que Boca nos informe, nos llegó el mail, a los que les llegó el mail por supuesto, media hora antes del inicio del horario de reserva?”, planteó.

El dirigente remarcó que la apertura ocurrió durante un día hábil, cuando muchos socios se encontraban trabajando. “El que se subió una hora más tarde ya no tenía disponibilidad”, denunció.

Ibarra también señaló la diferencia entre la cantidad de abonados y los lugares disponibles en el estadio de Huracán. “Boca tiene más de 20.000 abonados, que en muchísimos casos pagan más de 3 millones de pesos por adelantado para todo el año. Huracán tiene 9.000 lugares para eso”, explicó. Y preguntó: “¿No es obvio que se iba a dar un proceso en donde la mayoría de los abonados queden afuera?”.

El pedido para conocer dónde están las entradas

La presentación ante la IGJ reclama que Boca detalle el número total de localidades disponibles y el criterio utilizado para asignarlas. “Antes de dejar a un socio afuera, queremos saber cuántas localidades fueron a protocolo, invitados, sponsors y compromisos de la dirigencia”, sostuvo el movimiento.

Para los denunciantes, si no existe capacidad suficiente para todos los abonados, el club debería establecer un mecanismo “objetivo, transparente, equitativo y verificable” y compensar a quienes no puedan ingresar. Además, remarcaron que el traslado a Huracán responde a las obras realizadas en la Bombonera y no a una decisión de los socios.

El pedido de Ibarra por la Copa Sudamericana

Ibarra agregó otro reclamo vinculado con el costo que afrontan los hinchas. Tras la eliminación de Boca en la fase de grupos de la Copa Libertadores, propuso que el club tenga un gesto con sus socios. “Proponía que al menos no le cobren el adicional al socio para los partidos de la Sudamericana. Hagan algo por el socio”, reclamó.

La denuncia solicita un tratamiento urgente ante la proximidad del encuentro frente a Recoleta de Paraguay y deja planteada la posibilidad de avanzar con nuevas acciones administrativas o judiciales. “Boca no pertenece a una dirigencia. Boca pertenece a sus socios”, sostuvo el movimiento, que resumió su planteo con una definición: “El socio no puede ser la variable de ajuste”.