Meta y TikTok acordaron verificar los contenidos sobre cruces fronterizos a España

La Unión Europea anunció este martes que Meta y TikTok aceptaron reforzar la verificación de hechos frente a la desinformación vinculada a la reciente entrada masiva de migrantes al enclave español de Ceuta, en el norte de África.

Los expertos aseguran que la propagación de desinformación en redes sociales contribuyó a la llegada de 72.000 migrantes al territorio español en los últimos días de julio. Según un estudio, los propios migrantes acudieron al enclave cuando empezó a circular la línea que "la frontera de Ceuta está abierta".

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La Comisión Europea instó en los últimos días a Meta y TikTok a actuar de forma contundente para frenar estos rumores. Este martes señaló que estableció un mecanismo para cooperar mejor con ellas.

"Las plataformas confirmaron que activaron sus protocolos de crisis y (...) se decidió que se pondría en marcha un mecanismo ad hoc de aumento de la coordinación y cooperación", declaró a la prensa un portavoz de la Comisión, Balazs Ujvari.

El mecanismo puede activarse en tiempos de crisis con el objetivo de ayudar a que las plataformas "reciban mejor información por parte de los verificadores de hechos" de posible "desinformación dañina relacionada, por ejemplo con un posible nuevo cruce masivo de la frontera", señaló.

El pasado 30 de julio, alrededor de 70.000 personas intentaron cruzar la frontera por vía terrestre y marítima

Por su parte, Meta afirmó que un equipo estaba "monitorizando la situación en Ceuta en tiempo real y eliminando contenido que vulnera nuestras políticas". TikTok también subrayó que tiene normas estrictas contra el contenido que fomenta o facilita el tráfico de personas y los cruces ilegales de fronteras.

El acuerdo responde a los graves acontecimientos ocurridos el paso 30 de julio, cuando una marea humana intentó ingresar de forma irregular desde el territorio marroquí hacia la ciudad autónoma de Ceuta.

Durante esa jornada, alrededor de 70.000 personas intentaron cruzar la frontera por vía terrestre y marítima en un colapso sin precedentes que provocó la muerte de casi 100 migrantes.