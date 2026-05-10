Atentado con coche bomba en Pakistán: 12 muertos y cinco heridos

Terroristas detonaron un coche bomba en un puesto de control en el noroeste de Pakistán y luego abrieron fuego contra la policía, matando al menos a 12 personas e hiriendo a cinco, informaron las autoridades el domingo.

“Anoche, en la zona de Fateh Khel, en Bannu, un atacante suicida estrelló un vehículo cargado de explosivos contra un puesto de control policial, tras lo cual varios militantes irrumpieron en el lugar”, declaró a la AFP Muhammad Sajjad Khan, oficial de policía de Bannu.

La fuente que informó del hecho añadió que se confirmó la muerte de 12 agentes y que uno más se encuentra desaparecido. Este es el último ataque en la provincia fronteriza de Khyber Pakhtunkhwa, en el marco de una ola de violencia que ha tensado las relaciones entre Islamabad y Kabul.

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El conmocionante suceso hizo que luego de la explosión inicial del coche bomba, hombres armados irrumpieron en el puesto de control policial y abrieron fuego, según informaron las autoridades, quienes también indicaron que utilizaron pequeños drones en el ataque.

“Durante el asalto, los militantes utilizaron cuadricópteros y armamento pesado”, declaró a la AFP un alto funcionario administrativo de Bannu, bajo condición de anonimato. “Además, durante su retirada, los atacantes se llevaron personal policial y armas de la comisaría”, añadió.

En los últimos años, Bannu se ha visto azotada por la actividad militante, que se ha extendido por las regiones fronterizas de Pakistán. El gobierno talibán de Kabul niega las acusaciones de Pakistán de que el territorio afgano sea un refugio seguro para los militantes, pero la tensa relación ha derivado en un conflicto armado mortal, que incluye ataques aéreos pakistaníes contra ciudades afganas en los últimos meses.

AFP/HB