Una encuesta midió el rechazo que generan entre los votantes Milei y Kicillof

Casi seis de cada diez argentinos desaprueban el desempeño de Javier Milei y cinco de cada diez desaprueban la gestión del gobernador Axel Kicillof, mientras la economía aparece cada vez más asociada a la pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento y las dificultades para llegar a fin de mes.

Así surge del Monitor de Opinión Pública de julio de 2026, elaborado por Zentrix Consultora, que relevó las percepciones políticas y económicas de 1.468 personas en todo el país. El estudio muestra que Milei terminó el mes con 58,5% de imagen negativa, frente a apenas 30,9% de valoración positiva, una caída significativa respecto de enero, cuando su imagen positiva alcanzaba el 45%.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El deterioro de la imagen presidencial ocurre al mismo tiempo que se consolida una percepción negativa sobre la situación económica. El 61,8% evalúa negativamente la economía nacional, mientras que el 42,8% tiene una valoración negativa de su propia situación económica. Para la consultora, esa diferencia muestra que el deterioro ya no es interpretado solamente como un problema individual, sino como un diagnóstico sobre el rumbo general del país.

Un malestar que llega al bolsillo

La encuesta revela además que la pérdida de poder adquisitivo se convirtió en una experiencia cotidiana para una amplia mayoría. El 87,4% considera que su salario no le está ganando a la inflación, contra apenas 9,8% que cree que sus ingresos logran superar la suba de precios. La percepción también alcanza a la medición oficial: el 67,1% considera que el dato de inflación difundido por el INDEC no refleja adecuadamente la variación de precios que experimenta en su vida cotidiana.

El problema aparece con particular crudeza cuando se observa cuánto duran los ingresos. Según el relevamiento, el 66% agota su dinero antes o hasta el día 20 del mes, mientras que solamente el 9,3% llega a fin de mes con capacidad de ahorro. Entre los jóvenes de 18 a 39 años la situación es todavía más complicada: el 85,5% llega sin ingresos al día 20.



Encuesta: el 86% de los argentinos dice que su salario pierde contra la inflación

El 61,9% afirma haber tomado alguna deuda o crédito durante los últimos seis meses. Y lejos de tratarse principalmente de préstamos destinados al consumo o a la compra de bienes, la principal razón es la necesidad de cubrir los gastos básicos: el 53,7% atribuye su endeudamiento a que sus ingresos no alcanzan para afrontar los gastos cotidianos.

Del otro lado, Axel Kicillof tampoco aparece como un candidato capaz de absorber por completo el descontento con el Gobierno. Su imagen negativa alcanza el 51,5%, mientras que Myriam Bregman es la única de los dirigentes evaluados que conserva un saldo positivo: 43,1% de imagen positiva frente a 40% negativa.

La percepción sobre el bolsillo atraviesa tanto a votantes oficialistas como opositores. El 73% de quienes votaron al oficialismo en 2025 considera que su salario no le gana a la inflación, un porcentaje que asciende al 97,1% entre los opositores.

El Presidente enfrenta un rechazo cercano al 60% y una economía que genera un malestar extendido, pero todavía conserva un núcleo de apoyo suficientemente sólido como para impedir que ese descontento se transforme automáticamente en una alternativa opositora dominante.

Ficha técnica

Se realizaron 1.468 casos, con cobertura nacional —23 provincias y CABA—. La muestra fue no probabilística, con diseño cuotado por sexo, edad y región, y calibrada según la estructura del padrón electoral nacional de las elecciones legislativas de 2025. La recolección se realizó mediante una encuesta autoadministrada online, con control y depuración de la muestra.

El relevamiento se llevó a cabo entre el 21 y el 30 de julio de 2026, con una duración promedio de tres minutos por cuestionario. El informe consigna un nivel de confianza del 95% y un margen de error estimado de ±2,1% para una muestra aleatoria de 1.468 casos. La propia consultora aclara, sin embargo, que al tratarse de una muestra no probabilística, los resultados deben interpretarse exclusivamente en el plano nacional y no extrapolarse directamente a provincias, regiones o localidades.