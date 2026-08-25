Córdoba: la UNC al rescate de 29 becarios del CONICET

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) decidió salir al rescate de 29 becarios y becarias posdoctorales de Conicet vinculados a la Casa de Trejo que quedaron sin financiamiento en 2026.

La medida de sostenimiento transitorio consiste en una inversión presupuestaria de unos 324 millones de pesos, según informó el portal de la UNC.

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UNC, presente

“La Universidad, a través del Consejo Superior, siempre ha priorizado el sostén la ciencia, de la investigación, ya sea con la adquisición de equipamiento o, como en este caso, propiciando el acompañamiento de becarios y becarias posdoctorales de Conicet que han visto discontinuada sus becas”, explicó el rector Jhon Boretto.

“Ante esta incertidumbre, en una instancia decisiva para sus carreras, la Universidad ha decidido sostener y defender sus capacidades científicas”, enfatizó.

“La decisión surge ante la situación que atraviesan 379 investigadores e investigadoras de todo el país que, tras finalizar sus becas posdoctorales y no fueron prorrogadas, se encuentran a la espera de los resultados del proceso de evaluación, selección e ingreso a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CICyT) de Conicet, correspondiente a la convocatoria 2025”, precisa un comunicado oficial.

Además anticipa que “en este contexto, la UNC implementará un mecanismo de acompañamiento hasta agosto de 2027 para las personas afectadas que desarrollan sus tareas en institutos, unidades académicas y otros ámbitos vinculados con la Universidad”.

Boretto realizó el anuncio luego de una reunión de trabajo con la vicerrectora Mariela Marchisio, el secretario de Ciencia y Tecnología de la UNC, Daniel Barraco, y el director del Centro Científico Tecnológico (CCT) Conicet-Córdoba, Sergio Dassie.

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“En que consiste la ayuda”

“La ayuda consistirá en una asignación equivalente al monto de una beca doctoral otorgada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC, cercano al 1,2 millón de pesos mensuales”, detalla el documento.

Además indica que “quienes no cuenten con un cargo docente en la Universidad percibirán el monto completo”, mientras que “para quienes sí posean un cargo docente en la UNC se otorgará un complemento hasta alcanzar esa suma”.

La finalidad de la decisión “es evitar que la interrupción del financiamiento nacional provoque la desvinculación de personas altamente calificadas, que han recorrido un extenso proceso de formación y que se encuentran en una etapa decisiva de sus trayectorias académicas y científicas”.

“También se prevé que los becarios y becarias alcanzados por esta medida que no cuenten con un cargo docente en la UNC puedan acceder a la cobertura de salud de Daspu durante este período transitorio”, recalca el texto oficial.

“La UNC reafirma así su compromiso con el sostenimiento de su sistema de ciencia y tecnología y con las personas que integran su comunidad científica. La medida representa una inversión estratégica para evitar la pérdida de recursos humanos altamente calificados y garantizar la continuidad de trayectorias que la propia Universidad contribuyó a formar”, cierra el comunicado oficial.