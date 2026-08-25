Grooming y abuso sexual: detuvieron a dos personas y ya son 15 los acusados en Villa María del Río Seco

Este martes se incorporaron dos nuevos detenidos a la causa que investiga una presunta red de captación y abuso de adolescentes en Villa de María del Río Seco, en el norte de Córdoba. Con esas detenciones, ya son 15 las personas imputadas.

Entre los últimos arrestados figura un policía en actividad, según trascendió en Cadena 3. Además, continúa la búsqueda de otro sospechoso cuya detención aún no fue concretada.

Entre los detenidos está José Aníbal Ricardo Villarreal, ex asesor del legislador Ernesto Ramón Flores.

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La causa está a cargo de la fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede, quien investiga hechos que habrían ocurrido durante varios meses y que tuvieron como víctimas a tres adolescentes de entre 12 y 14 años que se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad.

De acuerdo con la investigación, algunos de los imputados habrían utilizado redes sociales para establecer contacto con las menores y solicitarles imágenes de contenido sexual. En otros casos, los sospechosos habrían coordinado encuentros presenciales con las víctimas.

Las imputaciones varían según la participación que se les atribuye a cada acusado e incluyen delitos como grooming y abuso sexual con acceso carnal.