Tolosa Paz citó a De la Sota y Schiaretti como modelo para reconstruir el peronismo

Victoria Tolosa Paz volvió a poner a Córdoba en el centro de su diagnóstico sobre el futuro del peronismo. En el programa Odisea, de LN+, la diputada nacional de Unión por la Patria (UxP) recuperó la figura del exgobernador José Manuel de la Sota como referencia ineludible para pensar una salida electoral al ciclo que hoy encabeza La Libertad Avanza, y ubicó a Juan Schiaretti como protagonista de esa experiencia.

La dirigente recordó que De la Sota logró gobernar Córdoba recién en su tercer intento, después de un recorrido que incluyó su paso como embajador argentino en Brasil. Para Tolosa Paz, ese antecedente resume el tipo de construcción política que el justicialismo necesita retomar: una que abandone las etiquetas ideológicas y ofrezca garantías de gestión antes que consignas.

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"Para poder ser nuevamente mayoría en una provincia adversa al peronismo, José Manuel de la Sota no preguntaba de dónde venía cada uno, sino que pedía un compromiso claro sobre hacia dónde iban a ir juntos", relató la diputada, en referencia a una cita que el propio de la Sota atribuía a Juan Domingo Perón. Con esa frase, Tolosa Paz buscó trasladar al presente un método que, según describió, permitió al peronismo cordobés ampliarse más allá de su núcleo duro y sostenerse en el poder durante casi dos décadas y media.

Esa síntesis, a la que definió como “orden fiscal con orden social” es, para la legisladora bonaerense, la clave que separa a los gobiernos que logran estabilidad económica sin costo político de los que fracasan en el intento. Citó en ese punto el trabajo de los economistas Martín Rapetti y Pablo Gerchunoff para sostener que la historia argentina reciente muestra un péndulo entre administraciones que priorizan el equilibrio macroeconómico y descuidan la contención social, y otras que hacen lo inverso y terminan por deteriorar las cuentas públicas.

Una apuesta que ya venía de meses atrás

El elogio a de la Sota y Schiaretti no es un dato aislado en el discurso reciente de Tolosa Paz. En abril, en una entrevista en Punto a Punto Radio, la diputada ya había planteado que "no hay Argentina posible sin Córdoba" y había pedido dejar de lado las categorías partidarias para sentar en una misma mesa a dirigentes peronistas, socialistas y provincialistas.

Tolosa Paz quiere sentar a Llaryora y Schiaretti en la misma mesa del peronismo nacional: "No hay Argentina posible sin Córdoba"

En esa oportunidad, se refirió tanto al gobernador Martín Llaryora como al propio Schiaretti -históricamente esquivo a cualquier acercamiento con el kirchnerismo- como dirigentes con capacidad de proyección nacional.

En la charla con el periodista Carlos Pagni, la legisladora reforzó esa idea con una definición más amplia sobre el rol productivo del centro del país: "No hay proyecto de Argentina sin Córdoba, sin Entre Ríos, sin Santa Fe y sin Mendoza. Ese centro de la Argentina no es una escala en el camino a la salida: es en el centro productivo e industrial donde está la salida", sostuvo, en lo que funcionó como una extensión directa del homenaje al esquema que supo construir de la Sota.

Crítica a la falta de conducción y a Milei

El repaso por la experiencia cordobesa se dio en el marco de una entrevista más extensa, en la que Tolosa Paz volvió a insistir en que el peronismo atraviesa una crisis de liderazgo. "La conducción no se hereda ni se declama. El peronismo necesita una conducción vertical, con un liderazgo claro, y hoy hay tantos liderazgos como peronismos", planteó, en alusión a la dispersión de referencias entre gobernadores como Axel Kicillof, Ricardo Quintela o Sergio Zilotto.

También fue autocrítica con el balance del Frente de Todos, al que responsabilizó por el desorden político y económico que, según su lectura, allanó el camino para el ascenso de Javier Milei.