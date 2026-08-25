Discapacidad en Córdoba: otra vez alertan que la falta de pago de Nación pone en riesgo miles de prestaciones

Estado de alerta en el sector Discapacidad en Córdoba ante la demora de la Superintendencia de Servicios de Salud en el giro de fondos a las obras sociales. La entidad advirtió que esa falta de transferencias impide a las obras sociales cumplir con los pagos correspondientes al mes de junio, un atraso que golpea de lleno a las instituciones que asisten a personas con discapacidad en distintos puntos del país.

Según explicó la entidad en un comunicado, el origen del problema estaría vinculado a un déficit en la recaudación. Capredis sostuvo que ARCA no logró completar la recaudación total prevista, y atribuyó esa merma a la caída del empleo formal en el país. Esa combinación de factores, señalaron, derivó en que el organismo nacional no contara con los recursos suficientes para trasladar en tiempo y forma los fondos a las obras sociales.

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Los prestadores advirtieron sobre el impacto que ese cuello de botella financiero podría tener sobre la continuidad del sistema. "Es preciso remarcar que, de persistir esta situación, las Obras Sociales no contarán con los fondos necesarios para afrontar en tiempo y forma sus obligaciones con las instituciones prestadoras", sostuvo la Cámara en el texto difundido por su Comisión Directiva.

El comunicado fue más allá al proyectar un escenario de agravamiento si la demora se extiende en el tiempo. "De prolongarse esta demora, el sistema de atención a personas con discapacidad podría ingresar en un estado de crisis terminal, poniendo en riesgo la continuidad de las prestaciones a miles de personas con discapacidad en toda la Argentina", advirtió la entidad, en una de las frases más contundentes del documento.

Frente a ese panorama, Capredis reclamó una intervención urgente de las autoridades nacionales. La Cámara instó a "arbitrar con urgencia los mecanismos necesarios para normalizar el giro de fondos" y remarcó su disposición a mantener el diálogo con los organismos competentes para buscar una salida que garantice la sostenibilidad del sistema de prestaciones a largo plazo. La entidad no precisó, hasta el momento, montos adeudados ni una fecha estimada de regularización de los pagos.