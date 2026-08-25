Río Ceballos pavimentó una calle clave para el acceso a un barrio y una escuela: qué cambia con la obra

La Municipalidad de Río Ceballos inauguró la pavimentación de la calle Nicanor Ceballos, una de las obras viales más esperadas por los vecinos de barrio San Isidro. La intervención comprendió más de 800 metros lineales de pavimento, la construcción de cordón cuneta y la puesta en valor de la Plaza San Isidro, un espacio de encuentro para las familias del sector.

El intendente Ezequiel Lemos encabezó el acto de inauguración y aseguró que la obra representa el cierre de un reclamo que llevaba años sin respuestas. "Inauguramos la pavimentación de la calle Nicanor Ceballos. Estamos hablando de una obra largamente esperada. Muchos años, muchos años, y llegamos a poner fin a esa espera".

La arteria funciona como uno de los principales ingresos a barrio San Isidro y conecta con el IPEM 352, establecimiento educativo al que asisten más de 700 estudiantes.

Según explicó Lemos, la pavimentación permitirá mejorar la circulación, aumentar la seguridad vial y resolver los inconvenientes que se repetían cada vez que llovía. "Es una obra de pavimentación y cordón cuneta que mejora la transitabilidad, la seguridad y la calidad de vida de todo este sector", sostuvo.

Además de la intervención vial, el municipio renovó completamente la Plaza San Isidro con nuevo mobiliario urbano, iluminación y mejoras generales. "Fue un dos por uno: inauguramos infraestructura vial y, al mismo tiempo, recuperamos un espacio público fundamental para el barrio", destacó el intendente.

Forma parte de un plan para mejorar los principales accesos

El objetivo, indicó, es que en el futuro funcione como una vía alternativa para descomprimir el tránsito junto con las avenidas San Martín y Daniel Sarmiento. "La Nicanor Ceballos va a formar parte de una de las arterias principales de la ciudad. Será una alternativa para descongestionar y ordenar el tránsito, pero para eso primero hay que hacer las inversiones necesarias", afirmó.

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Las próximas obras

El intendente adelantó que el plan de infraestructura continuará en otros sectores de la ciudad con nuevas pavimentaciones sobre calles consideradas estratégicas por su conexión con barrios y establecimientos educativos.

La siguiente etapa contempla trabajos de acceso al polo educativo de barrio Loza, donde funcionan cinco instituciones, y posteriormente sobre calle Dorrego, otro ingreso utilizado por la comunidad educativa de barrio La Quebrada.

"Venimos con un plan que prioriza avenidas, bulevares y calles que son accesos principales a barrios y escuelas. Esa es la dirección que estamos siguiendo con la obra pública", concluyó Lemos.