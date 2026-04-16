Tolosa Paz quiere sentar a Llaryora y Schiaretti en la misma mesa del peronismo nacional: "No hay Argentina posible sin Córdoba"

A un año y medio de las elecciones generales, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz convocó a construir una alternativa política que supere las divisiones partidarias y coloque a Córdoba en el centro del proyecto productivo que la oposición debe ofrecer de cara a 2027. Kicillof, Uñac y Quintela, otros nombres que mencionó como figuras con proyección.

En declaraciones al programa Punto y Aparte de Punto a Punto Radio 90.7, la legisladora bonaerense defendió la necesidad de abandonar las categorías ideológicas como condición para sentar a la misma mesa a dirigentes de distintos orígenes -peronistas, socialistas, provincialistas- y construir consensos sobre la base de ideas concretas de gobierno.

"Lo primero que tenemos que hacer es dejar de pensar la política como categorías", afirmó Tolosa Paz. "Cuando yo digo quitar las etiquetas no estoy abriendo la puerta a sentarme con personas que ya han tenido problemas. Hay principios y valores democráticos que no estamos dispuestos a consensuar en ese diálogo", aclaró.

Córdoba en el centro del mapa opositor

La legisladora fue enfática al señalar que no hay proyecto nacional viable sin la provincia mediterránea. "No hay Argentina posible sin Córdoba", sostuvo, y enumeró los activos que, a su criterio, hacen imprescindible su participación: la capacidad agroexportadora, la industria automotriz y el peso del interior productivo. En ese marco, descartó que el acercamiento a dirigentes cordobeses deba interpretarse como una ampliación del kirchnerismo.

"Parece que poner la palabra kirchnerismo tiene una resonancia que impide justamente el consenso y el diálogo", señaló. "Si yo le pongo una categoría a cualquiera de los dirigentes que mencionás de Córdoba, posiblemente no me siente a conversar".

Consultada específicamente sobre los vínculos con el gobernador Martín Llaryora y el exgobernador Juan Schiaretti -históricamente reticente a cualquier acercamiento con el kirchnerismo-, Tolosa Paz optó por un enfoque pragmático.

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"Cuando lo escucho a Llaryora decir 'basta, que aparezca la plata para los jubilados del PAMI', o cuando dice las cosas que dice para enfrentarse a un gobierno que le está haciendo mucho daño a Córdoba, veo un dirigente con capacidad y potencialidad nacional", afirmó. Y agregó: "Todos lo imaginan en la pelea de Córdoba, pero desde Buenos Aires también vemos que se ha plantado con fuerte capacidad para decir las cosas que hay que decir en momentos donde algunos se esconden".

Respecto a sus pares legislativos cordobeses, la diputada reveló que el intercambio ya existe en el recinto: "Cuando hablo con Alejandra Torres, con Carolina Basualdo, con el propio García Aresca o con Nati de la Sota, buscamos coincidencias. En el voto por el acuerdo Unión Europea-Mercosur hubo coincidencia de casi todo el interior argentino, de distintos partidos políticos".

El "top cinco" de la oposición

Tolosa Paz mencionó cinco dirigentes con condiciones para disputar la presidencia en 2027. La lista de nombres es acotada pero significativa, con la aclaración de que ninguno de ellos confirmó aún su candidatura de manera formal.

El primero fue el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien ubicó como el mejor posicionado del espacio. "Hoy es el que más fuerte está parado en la posibilidad de ser candidato a presidente de la Nación, pero no lo ha expresado", precisó.

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Luego mencionó al sanjuanino Sergio Uñac, quien ya manifestó su intención de competir en las primarias. En tercer lugar colocó a Martín Llaryora. El cuarto nombre fue el riojano Ricardo Quintela, a quien elogió por sostener su posición "de manera estoica" frente al entramado político de los Menem en su provincia.

"Nunca la Argentina definió sus candidatos un año y medio antes de la elección. Lo que tiene que quedar claro y nítido para la sociedad es quiénes estamos dispuestos a decir que hay otra alternativa", destacó.

Ideas antes que candidaturas

Tolosa Paz rechazó la lógica de construir la oposición en torno a figuras antes que a programas. Advirtió que, si la coalición opositora ofrece "pasado en lugar de futuro", el resultado será la aparición de nuevos candidatos sin ideas que vuelvan a defraudar a la ciudadanía. "Cuando la gente no cree en la política, posiblemente compre un gran fiasco para el futuro", afirmó.

En ese sentido, la diputada reconoció errores propios durante la gestión del Frente de Todos, en particular en materia de política social. "Yo fui ministra de Desarrollo Social, nadie estuvo contento con los cientos de personas con piquetes que teníamos en la 9 de Julio. Es una falla grave que tuvimos en la respuesta a la situación de pobreza", admitió. Y añadió: "Con esos errores y con la convalidación de que efectivamente no era ni efectivo ni eficiente, hay que revisar qué se hace".

Para la legisladora, la clave del armado opositor está en dirigentes que "han gobernado bien sus intendencias, han sido buenos legisladores y han trabajado en distintas etapas para construir un país mejor". "Lo que viene es de equipos, estoy convencida de eso", concluyó.