Lemos mostró su hoja de ruta para Río Ceballos: obras, seguridad, turismo y un plan para los próximos 50 años

La pavimentación de calles clave, una temporada turística con un promedio del 80% de ocupación, la demolición del histórico edificio del ex Aciso, nuevas plazas, un centro de monitoreo con inteligencia artificial y la planificación urbana para los próximos 50 años son algunos de los ejes que el intendente de Río Ceballos, Ezequiel Lemos, destacó al realizar un balance de la gestión durante 2026.

En diálogo con Perfil Córdoba, el jefe comunal sostuvo que el municipio atraviesa "un año de mucho trabajo" y aseguró que, tras una primera etapa enfocada en ordenar las cuentas públicas, la ciudad ingresó en un proceso de transformación con obras e inversiones estratégicas.

"Transformar la infraestructura, recuperar el espacio público, mejorar la seguridad, modernizar el municipio, activar la economía local y planificar el crecimiento. La obra concreta, la cercanía y la visión de futuro son las tres dimensiones que puedo explicar de este 2026", resumió.

Turismo, deportes y eventos: un semestre que movió la economía

El intendente aseguró que Río Ceballos registró un promedio del 80% de ocupación y consolidó una agenda de eventos deportivos y culturales. "Tuvimos un primer semestre muy bueno. Aprovechamos el dique, la quebrada, el triatlón, el canotaje y entendemos al deporte como un aliado estratégico para desarrollar la industria del turismo".

"Más de 65.000 personas participaron de esa propuesta, que dejó un movimiento económico cercano a los 2.000 millones de pesos".

La demolición del ex Aciso

Para Lemos, uno de los hechos más importantes del año fue el inicio de la demolición del histórico edificio abandonado del ex Aciso, una estructura que permanecía inconclusa desde hacía cinco décadas. "No se trata solamente de demoler un edificio. Se trata de afrontar un problema histórico que todos estudiaron, todos propusieron resolver, pero nadie pasó a la acción".

"Marca el comienzo de una nueva historia para Río Ceballos. Después de 50 años de abandono, el edificio comenzó realmente a transformarse". Además destacó que el proyecto fue aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante. "Es un símbolo de involución y decadencia. Nosotros vinimos a ponerle fin".

Más plazas y espacios públicos

El municipio también avanza con un plan de recuperación de espacios públicos, en el que ya fueron inauguradas las plazas Presidente Raúl Alfonsín, Jorge Newbery y San Isidro, mientras que otras siete están previstas antes de fin de año.

"Entendemos que los espacios públicos son puntos de encuentro para las familias, los niños y los adultos. Por eso seguimos invirtiendo fuerte en su recuperación".

Seguridad con inteligencia artificial

Por otro lado, Lemos recordó que Río Ceballos creó un Centro de Operaciones de Emergencia (COE) permanente, algo poco habitual entre los municipios.

"Si queremos ser una ciudad turística y sede de grandes eventos, también tenemos que estar preparados para cualquier emergencia. Por eso decidimos tener un COE permanente".

Actualmente la ciudad cuenta con unas 50 cámaras conectadas, monitoreo las 24 horas, inteligencia artificial, lectores de patentes y cobertura en ingresos, egresos, espacios públicos y establecimientos educativos.

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"Cuando asumimos, pensar en un centro de monitoreo parecía muy lejano. Primero hicimos la obra de fibra óptica y hoy tenemos un sistema funcionando las 24 horas." También se incorporó la aplicación IBIS, una herramienta de prevención similar a un botón antipánico.

Pensar la ciudad de los próximos 50 años

Más allá de las obras actuales, Lemos aseguró que uno de los desafíos más importantes es definir cómo crecerá Río Ceballos durante las próximas décadas.

Por eso el municipio inició el proceso participativo para elaborar un nuevo Código de Ordenamiento Urbano. "Queremos planificar el Río Ceballos de los próximos 20, 30 o 50 años, cuidando nuestra montaña, nuestras cuencas y el monte nativo".

"Hoy tenemos el privilegio y la responsabilidad de pensar en el largo plazo. No queremos una mirada cortoplacista: queremos dejar una ciudad preparada para las próximas generaciones", dijo.