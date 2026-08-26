Versiones cruzadas sobre la situación del jefe de la Aduana, un hombre vinculado a Santiago Caputo: hablan de licencia y también de renuncia

La situación de José Andrés Velis en la Dirección General de Aduanas (DGA) generó dos fuertes versiones las últimas horas: que habría pedido licencia o que habría presentado su renuncia.

Clarín afirmó que renunció a su puesto de director general el pasado lunes 24 de agosto a la tarde, asegurando que pudo confirmar lo ocurrido a través de tres fuentes diferentes; sin embargo, poco después, La Nación informó que el funcionario pidió una licencia laboral de dos semanas y podría no seguir en su cargo, pero desde Casa Rosada, le dijeron que no “hay ningún cambio confirmado”.

Aduana

Velis trabajó durante más de cuatro décadas en la Aduana y estaba jubilado en 2024, cuando el Gobierno lo llamó para hacerse cargo del máximo puesto del organismo junto a Andrés Vázquez.

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Karina Milei ordena sus propias piezas y se consolida como el gran centro de gravedad

Según Clarín, los primeros rumores sobre la presunta salida del funcionario aseguran que éste sería un nuevo capítulo en la guerra interna que enfrenta a Santiago Caputo con Karina Milei, la hermana del presidente, porque Velis es un dirigente vinculado al influyente asesor presidencial.

Todavía no se conoce el nombre de la persona que podría reemplazarlo, pero, el medio antes citado, afirma que se menciona para ese cargo a Andrés Kunisz.

Santiago Caputo y Javier Milei

El conflicto por la Aduana dentro de La Libertad Avanza

El 15 de marzo de este año, la Agencia Noticias Argentinas (NA) advirtió sobre la tensión que había surgido dentro de La Libertad Avanza, porque el ministro Federico Sturzenegger buscaba aplicar la “motosierra” a fondo en la Aduana y Santiago Caputo se habría opuesto.

Karina Milei y la arquitectura de un poder en ascenso

Este organismo, que se encuentra a cargo de José Andrés Velis y dentro de la estructura de ARCA, tuvo casi 1500 bajas desde diciembre de 2023, consecuencia del plan de retiros voluntarios que implementó el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. El inconveniente es que no hubo reemplazos y en la actualidad solo hay 5 mil empleados.

Federico Sturzenegger

Las autoridades de la Aduana advirtieron que necesitan personal calificado para trabajar. AEFIP y Supara, los gremios más influyentes en este organismo, reconocen que Velis intenta resolver situaciones complejas provocadas por la ausencia de trabajadores con experiencia en una área muy sensible.