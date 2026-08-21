Karina Milei y la arquitectura de un poder en ascenso

En el entramado libertario, el diagrama del poder no responde a un organigrama tradicional ni a manuales. Se sintetiza en una sola firma y en un filtro infranqueable, que adquiere cada vez más protagonismo a lo largo de los últimos meses: el de la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei. A más de dos años del desembarco de La Libertad Avanza (LLA) en Balcarce 50, la hermana del jefe de Estado dejó de ser únicamente el sostén emocional del Presidente para consolidarse como la dueña absoluta de la lapicera, la gestión y el armado político, con pragmatismo y bajo el desafío de que su hermano sea reelecto.

Esta impronta de “El Jefe” quedó plasmada en días psados. Lideró como suele hacerlo semana a semana la Mesa Política del oficialismo (en pos de re ordenar la agenda legislativa) encabezó un cónclave ante autoridades eclesiásticas para pulir detalles de la visita del Papa León XIV y se ocupa del armado electoral, con inauguración de locales partidarios y bajada a territorio si es necesario. De hecho, ya se reunió con legisladores violetas, para organizar agenda y bajar mensajes cargados de arengas y unidad. En la Casa Rosada, tal como le remarcaron a PERFIL, explicaron que la hermana del Presidente se mueve bajo un solo objetivo: que el economista al frente del Poder Ejecutivo sea reelecto en la elección del año que viene.

Esa meta, su desafío personal, se la comenta a todos aquellos que suelen rodearla. “Karina trabaja por y para la reelección de Javier, no le importa nada más”, dice un dirigente identificado en el bando karinista, dando cuenta otro detalle para nada menor: su lazo familiar, indestructible, hace que cualquiera que ponga en tela de juicio cualquier determinación que emita, quede en offside y afuera.

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“Todos ya entendieron que ella representa la autoridad del Presidente”, graficaron en la Casa Rosada sobre el rol que ocupa, y supo ganar, en este lapso de tiempo. Hay otro detalle, que anticipa movimientos de cara al 2027: se moverá con pragmatismo verticalista a toda costa.

Frente a las especulaciones de gobernadores y bloques aliados de cara a las próximas contiendas legislativas y al escenario hacia 2027, el mensaje de la poderosa funcionaria es uno solo: "Estás adentro o estás afuera". No hay margen para alianzas difusas o acuerdos a media agua porque la directiva apunta a conformar listas puras que puedan sostener el proyecto libertario. Pero si es necesario ceder recursos del Estado para ganar voluntades en el Congreso, se avanzará sin problemas. Tal como se vio esta semana con el pacto entre el Ejecutivo con los gobernadores del norte grande para la iniciativa denominadas zonas cálidas, la compensación estatal para aquellos provincias que en verano están azotadas por las altas temperaturas y están obligadas a mayor consumo eléctrico.

En el oficialismo, además de tomar nota de estos movimientos, nadie lo duda: la economía puede depender del Gabinete económico y la retórica de las redes sociales del círculo de asesores. Pero el destino político de LLA se decide en el escritorio de la mujer a la que el Presidente, sin dudarlo, sigue llamando "El Jefe".

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Hasta aquellos que hoy no están dentro del Gobierno destacaron estos desplazamientos, que incluyen una interna aplacada con el asesor presidencial Santiago Caputo. El ex ministro coordinador Guillermo Francos puntualizó de forma textual que la funcionaria “organizó LLA en todos los distritos del país en un año”. Recordó que mientras que diversos sectores del espacio oficialista proponían establecer acuerdos de conveniencia con los gobernadores provinciales, prevaleció el criterio metodológico impulsado por la secretaria general. “Ella fue la que sostuvo que La Libertad Avanza tenía que ir con listas propias en la elección de medio término”, explicó Francos.