La Libertad Avanza le pone condiciones al PRO para un acuerdo electoral en la Ciudad

La Libertad Avanza comenzó a delinear sus condiciones para un eventual acuerdo electoral con el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Aunque dentro de ambos espacios reconocen que todavía falta tiempo para discutir una alianza de cara a 2027, los libertarios porteños ya dejaron en claro que pretenden que cualquier entendimiento se construya alrededor de la agenda impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

La encargada de explicitar esa posición fue Pilar Ramírez, presidenta de LLA en la Ciudad y una de las principales referentes de Karina Milei en el distrito. “Si ellos entienden que el camino es el que marcamos nosotros, está buenísimo y bienvenidos. A nosotros nos interesa que nuestra agenda se discuta”, sostuvo en declaraciones a A24.

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La legisladora apuntó especialmente contra el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y planteó que antes de avanzar en un acuerdo deberían conocerse sus posiciones sobre algunas de las reformas que impulsa el oficialismo nacional.

“Nos gustaría entender cuáles son las convicciones del jefe de Gobierno”, señaló Ramírez, quien además recordó que el PRO lleva dos décadas al frente de la Ciudad. En ese sentido, cuestionó que haya sido necesario el desembarco de Milei para avanzar, según su visión, contra problemas como los trapitos, los acampes y los intermediarios de la pobreza.

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Las condiciones de LLA para un acuerdo

Ramírez enumeró algunas de las iniciativas que LLA pretende llevar a la Legislatura porteña y que, a su entender, deberían formar parte de la discusión con el PRO. Entre ellas mencionó la eliminación de las PASO, una agenda de reducción del Estado y una legislación orientada a ampliar la libertad comercial. “Tenemos un montón de proyectos para adelante que los vamos a plantear en la Legislatura”, anticipó.

“Nosotros queremos, por ejemplo, la eliminación de las PASO y todavía el PRO no se ha pronunciado. También proponemos una Ley Bases para que se achique el Estado y una ley para una libertad comercial”, explicó. De todos modos, la dirigente libertaria buscó bajar el tono electoral de la discusión y remarcó que, por ahora, el foco está puesto en la gestión. “Este es un año de gestión. En 2027 se hablará recién de un acuerdo o no”, afirmó.

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Las conversaciones entre Macri y Milei

Las declaraciones de Ramírez se producen luego del primer encuentro formal entre dirigentes de LLA y el PRO para comenzar a explorar un posible entendimiento nacional con vistas a 2027.

La reunión se realizó la semana pasada en la Casa Rosada. Por el oficialismo participaron el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el asesor Lule Menem. Por el PRO estuvieron Cristian Ritondo y Fernando De Andreis.

El encuentro había sido precedido por una conversación telefónica entre Karina Milei y Mauricio Macri, en un intento por recomponer el vínculo entre ambos sectores después de meses de cruces y diferencias.

Ramírez sostuvo que, más allá de las negociaciones, existe una coincidencia general sobre el rumbo económico y político. “Compartimos el rumbo con el PRO, de eso no hay dudas. A nivel nacional nos acompañó en todo, en Ciudad nos costó un poco más”, explicó.

Según la dirigente, las coincidencias comenzaron a ampliarse después de las elecciones porteñas de mayo de 2025, cuando, según su interpretación, el PRO entendió que “el rumbo que quieren los porteños es el nuestro”.