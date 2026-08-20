Council of the Americas: el evento que marca el pulso del segundo semestre en vivo

El secretario de Política Económica, José Luis Daza, afirmó que la Argentina atraviesa un cambio “permanente” y sostuvo que el país tiene hoy una de las mejores perspectivas entre las economías que observa el equipo económico. “La Argentina ya cambió. El cambio es, creo yo, permanente, y el futuro de la Argentina es hoy posiblemente el mejor de todos los países en los que nosotros hemos trabajado y que podemos ver”, señaló durante su exposición en el Council of the Americas, donde participó en reemplazo de Luis Caputo, para dar la visión del país que tienen desde el equipo económico.

El funcionario planteó que el punto de quiebre se produjo con la elección de Javier Milei como presidente. Según explicó, durante las dos o tres décadas anteriores, la sociedad argentina no estaba dispuesta a reconocer que el tamaño del Estado era imposible de financiar.

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“La Argentina cambió en el momento en que fue electo el presidente Milei. En los 20 o 30 años anteriores, el cuerpo político argentino, el centro político argentino y la población argentina no estaban dispuestos a reconocer que el tamaño del Estado que existía no era financiable”, afirmó.

En esa línea, Daza sostuvo que la necesidad de reducir el aparato estatal no era un diagnóstico limitado a un sector ideológico. “No era un problema de la izquierda argentina, no era un problema del peronismo, era un problema transversal”, remarcó.

Para el funcionario, la elección de Milei implicó un mensaje directo al mundo. “La Argentina cambia cuando decide elegir a un presidente cuyo símbolo es la motosierra, que anuncia a toda la población que venía a reducir el tamaño del Estado. En ese momento, para mí, fue cuando la Argentina comunica al mundo que había cambiado”, sostuvo.

Daza definió ese giro como “un cambio sumamente profundo”, de carácter cultural y político, más allá de la visión económica. Sin embargo, destacó que hay otro elemento central: la forma en que se lleva adelante la reducción del Estado.

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Según explicó, el mandato presidencial hacia el equipo económico fue avanzar con el programa económico respetando el Estado de derecho y la seguridad de los contratos.

“Desde la primera reunión que tuve, cuando llegué, como después el resto del equipo económico, su mandato fue que todo lo que vamos a hacer en política económica, todo lo que vamos a hacer en el Gobierno, será respetando el Estado de derecho y respetando la santidad de los contratos”, afirmó.

Para Daza, ese punto es clave en la mirada internacional sobre el país, especialmente por los antecedentes de la Argentina en materia contractual. “Esto es posiblemente, desde el mundo, el cambio más importante, porque sabemos que la Argentina tenía el récord de rompimiento de contratos”, concluyó.

El funcionario también vinculó esa idea con el funcionamiento del mercado financiero y con la decisión oficial de evitar una ruptura con los acreedores. Según planteó, una de las razones por las cuales se desarrollan los mercados financieros es el cumplimiento de los contratos y la voluntad de trabajar “con el mercado” y no “en contra del mercado”.

“Una de las razones por las cuales ese mercado financiero se desarrolló fue por el cumplimiento de los contratos, no hacer un default y seguir haciendo los pagos, trabajando con el mercado, no en contra del mercado”, señaló.

En ese sentido, Daza remarcó que desde el primer día el Gobierno decidió no entrar en cesación de pagos ni abrir una discusión de confrontación con los acreedores. Para el secretario de Política Económica, esa decisión fue una de las bases de la nueva etapa.

“El día uno, cuando el Gobierno de Argentina, cuando el presidente Milei decide trabajar con el mercado, no hacer un default, se empiezan a sentar las bases de la Argentina moderna”, afirmó.

Daza también destacó el logro fiscal del Gobierno y lo vinculó con la relación con el Fondo Monetario Internacional. “Todos hablamos del déficit cero. Es absolutamente extraordinario lo que hicieron con el déficit cero”, sostuvo.

En ese punto, recordó la primera reacción de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, planteó el objetivo de cerrar el déficit en un mes. “Cuando Toto le plantea a Kristalina Georgieva por primera vez que va a cerrar el déficit en un mes, Kristalina dijo: ‘impossible, impossible’”, relató.

Según Daza, la decisión posterior del Fondo de trabajar con la Argentina y avanzar con un paquete de US$20.000 millones, con dos tercios del desembolso al inicio del programa, estuvo directamente vinculada con el cumplimiento de la palabra y el respeto por los contratos.

“La razón por la cual después decide el Fondo Monetario trabajar con Argentina y un paquete de US$20.000 millones, con dos tercios del desembolso el día uno, fue por eso: por cumplir con la palabra, por no violar los contratos”, explicó.

Para el funcionario, esa conducta ya empieza a mostrar resultados concretos y constituye una señal de fondo hacia el mercado internacional. “Esto ya está dando enormes resultados. Es uno de los símbolos más importantes de que la Argentina ya cambió”, concluyó.

Daza remarcó que, durante décadas, cada vez que la Argentina enfrentó un shock político, financiero, económico o global, la reacción de la población fue casi automática: dolarización y fuga de capitales. “Los argentinos sacaron su dinero y lo llevaron fuera del sistema, lo llevaron a otros países”, señaló. Según el funcionario, el año pasado también hubo una fuerte dolarización, pero con una diferencia que consideró central: por primera vez, esos dólares permanecieron dentro del país y dentro del sistema financiero.

Para el secretario de Política Económica, ese comportamiento marca un cambio estructural. “La Argentina ya cambió, y esto es un cambio notorio”, afirmó. En esa línea, sostuvo que también fue novedoso que, frente a un ciclo de tensión política, financiera y económica, no se modificara el régimen cambiario vigente. “El sistema de tipo de cambio vigente no se cambia, se mantiene”, planteó. Daza aseguró que ese resultado no fue producto del azar, sino de un año de trabajo previo, y vinculó esa estabilidad con la colaboración de Estados Unidos en octubre pasado, a la que definió como otra señal de que “la Argentina ya cambió”.

Diego Santilli: “El equilibrio fiscal no se negocia”

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió el rumbo económico del Gobierno durante su exposición en la apertura del Council of the Americas 2026 y aseguró que la administración nacional trabaja sobre una premisa central: sostener el orden fiscal y recuperar reglas claras para la inversión y el crecimiento.

“Ningún país puede gastar permanentemente más de lo que ingresa”, señaló Santilli ante empresarios, funcionarios y referentes del sector privado. En esa línea, remarcó: “El equilibrio fiscal no se negocia”.

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El funcionario sostuvo que el Gobierno busca sentar las bases de una nueva etapa económica a partir del orden macroeconómico, el cumplimiento de la ley y la previsibilidad. “Estamos sembrando las bases del crecimiento sobre pilares concretos”, afirmó.

Santilli también aseguró que, a diferencia de etapas anteriores, hoy existe una orientación definida para el sector privado. “Hoy tenemos orden y reglas claras hacia donde tenemos que ir”, planteó, y agregó que “sin orden macro no hay crecimiento posible”.

Durante su intervención, el jefe de Gabinete buscó diferenciar la actual gestión de las políticas aplicadas por el kirchnerismo en distintos planos de la vida política, social y económica. En ese marco, destacó cambios vinculados al cumplimiento de la ley, el orden fiscal y la inserción internacional del país.

En materia de política exterior, Santilli afirmó que Javier Milei tomó una decisión “clara y contundente” al reubicar a la Argentina dentro del mapa de alianzas internacionales. “Milei devolvió a la Argentina a las democracias occidentales”, sostuvo.

Luego enumeró una serie de contrastes con gobiernos anteriores. “Pasamos de comprar combustibles venezolanos a romper el récord de exportaciones energéticas; pasamos de viajar para una foto con Kadafi a firmar acuerdos trascendentales en la Argentina; pasamos de cerrar las exportaciones de carne a conseguir un cupo de 100.000 toneladas en los Estados Unidos; pasamos de firmar acuerdos con Irán para garantizar su impunidad a firmar el acuerdo Mercosur-Unión Europea”, afirmó.

Con ese repaso, Santilli buscó presentar el programa económico y diplomático del Gobierno como parte de una misma estrategia: equilibrio fiscal, apertura al mundo, previsibilidad institucional y reglas de juego para el sector privado.

Susan Segal optimista: "Nunca hemos visto una convergencia tan interesante entre lo que el mundo necesita y lo que la región puede ofrecer”

La presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas, Susan Segal, abrió el Council de las Américas 2026 con un mensaje optimista sobre la Argentina y la región. “Soy optimista sobre Argentina y el momento de América Latina. Nunca hemos visto una convergencia tan interesante entre lo que el mundo necesita y lo que la región puede ofrecer”, sostuvo. En esa línea, remarcó que los inversores están empezando a mirar a América Latina “con otros ojos” y definió a la región como un espacio de paz, con múltiples recursos y potencial para ganar protagonismo en el escenario global.

Segal también destacó el rumbo adoptado por el Gobierno de Javier Milei y consideró que el Presidente “interpretó lo que se necesitaba”, lo que, según afirmó, está creando una oportunidad que “va mucho más allá de un gobierno”. Para la ejecutiva, la Argentina puede convertirse en uno de los motores de América Latina si logra sostener la estabilidad económica, profundizar la apertura y mejorar las condiciones para atraer inversiones.

En ese sentido, subrayó que la buena relación entre la Argentina y Estados Unidos puede favorecer el comercio regional, aunque advirtió que para aprovechar ese contexto será necesario avanzar en infraestructura y conectividad. “La excelente relación entre Argentina y Estados Unidos puede favorecer el comercio en la región”, señaló, y pidió que el país “mantenga el rumbo económico” para transformar ese potencial en mayor producción, comercio e inversión.

Natalio Mario Grinman en la apertura y su fuerte apoyo al gobierno.

Marío Grinman fue el encargado de abrir la 23° edición del Council y refrendó el fuerte apoyo de la cámara de los mercantiles al gobierno de Javier Mieli.

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Natalio Mario Grinman abrió el Council of the Americas con un fuerte respaldo al nuevo rol del sector privado. Admitió que hay empresas que “la están pasando mal” y que se perdieron puestos de trabajo, pero sostuvo que el cambio de modelo exige “salir de la zona de confort” y asumir más responsabilidad.

Ante empresarios, funcionarios y referentes del mundo económico, Grinman sostuvo que los argentinos, y en particular los hombres y mujeres de negocios, estuvieron durante mucho tiempo acostumbrados a un Estado “omnipresente”, que “todo lo regulaba, todo lo controlaba y todo lo decidía”.

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Como ejemplo, mencionó las intervenciones sobre la exportación de carne y las regulaciones comerciales que llegaron a definir “cuánto tenía que medir la góndola de un supermercado” o la ubicación de determinados productos.

“Ese Estado sobredimensionado impedía a la mayoría de las empresas crecer y era un lastre para el país en general”, afirmó el titular de la CAC.

El titular de la CAC admitió que el proceso económico actual no está exento de dificultades. “Esto significa que es todo color de rosa, que es todo tranquilo, de ninguna manera. Las transformaciones significan sacrificios, significan dolor”, sostuvo.

En ese marco, habló en nombre del sector que representa la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, al que definió como “quizás el sector más dinámico de la economía” y al que atribuyó una participación cercana al 65% del PBI y una proporción similar en términos de empleo formal.

Grinman reconoció que la situación es heterogénea dentro del comercio y los servicios. “Hay empresas que la están pasando mal, hay empresas que han cerrado, se han perdido puestos de trabajo”, señaló.

Sin embargo, defendió el rumbo general del proceso. “Si ese es el precio que tenemos que pagar los argentinos para transformar nuestro país, para que nuestros hijos puedan vivir en un país normal, creíble, yo creo que vale la pena”, afirmó.

Libertad, responsabilidad y una definición política

Hacia el cierre de su discurso, Grinman vinculó la idea de libertad económica con la responsabilidad individual. “Cuando hablo de libertad o de responsabilidad, hablo de la responsabilidad de cada uno de nosotros como individuos, de qué queremos para nuestro país, qué deseamos y en qué tenemos que trabajar”, planteó.

El dirigente empresario sostuvo que el nuevo contexto obliga a tomar posición. En ese sentido, contrastó el actual modelo con propuestas de mayor intervención estatal y advirtió sobre discursos que hablan de nacionalizar o expropiar.

“Hace unos días escuchaba a un gobernante decir que, si gana su partido, van a nacionalizar y van a expropiar”, afirmó.

Frente a esa alternativa, Grinman defendió el camino de reformas, aun con costos. “Después tenemos este modelo, no exento de sacrificio, pero si lo consolidamos y lo continuamos, vamos a tener un país espectacular”, sostuvo.

Y cerró con una definición ante el auditorio empresario: “Tengo claro de qué lado quiero estar”.

Desde hace más de dos décadas, el evento reúne en un mismo salón a funcionarios, embajadores, empresarios, CEOs y líderes de compañías del país y la región. Por eso, la presencia del presidente no es solo un dato de agenda: su exposición será seguida de cerca por una audiencia especialmente sensible a las señales sobre inversión, reglas de juego, reformas pendientes y perspectivas para la economía argentina.

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