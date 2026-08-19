Motosierra o bisturí: el desafío de Milei para sostener el equilibrio fiscal en plena campaña electoral

A medida que se aproxima el calendario electoral, el Gobierno de Javier Milei enfrenta el desafío de sostener el equilibrio fiscal mientras distintos sectores muestran signos de debilidad. En +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Tristán Rodríguez Loredo, economista y editor de revista Noticias, consideró que la motosierra podría continuar, aunque con una intensidad diferente. “Puede estar, pero en otra velocidad”, afirmó.

Según explicó, alrededor del 60% del gasto público nacional corresponde a jubilaciones y pensiones indexadas y una parte importante del resto también posee mecanismos de actualización. Por eso, recomendó modificar la estrategia: “Yo no haría tanta campaña con la motosierra, haría más con el bisturí”.

¿Hay riesgo de que un ajuste demasiado fuerte termine afectando la actividad?

Rodríguez Loredo describió una “economía de las dos velocidades”. Mientras algunos sectores vinculados con las exportaciones muestran dinamismo, otras actividades que tienen mayor peso sobre la recaudación enfrentan dificultades.

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El economista proyectó un crecimiento del PBI cercano al 3% para este año y de entre 2% y 3% para el próximo, pero advirtió que eso no necesariamente garantiza mayores ingresos fiscales.“Tenés un problema con el déficit fiscal. El superávit fiscal primario, que es cierto, pero es insuficiente”, sostuvo.

Consultado sobre el riesgo de que un ajuste demasiado fuerte termine afectando la actividad y, posteriormente, la propia recaudación, respondió: “Ese riesgo ya está pasando”. “Indudablemente estás recaudando menos”, agregó.

El reclamo por caminos e infraestructura

Otro punto señalado fue la falta de infraestructura para los sectores productivos. Rodríguez Loredo mencionó especialmente los reclamos del agro por el estado de los caminos rurales y cuestionó el destino de determinados tributos locales. “Los municipios cobran la tasa vial y la tasa vial no se ve por ningún lado”, afirmó.

Para el economista, este problema se vuelve especialmente relevante porque algunos de los sectores con mejores perspectivas necesitan infraestructura para sostener y ampliar su producción.

La demanda como principal problema

Martín Burgos, economista de la consultora Lado B, puso el foco en otra dificultad: la falta de demanda. Según explicó, el Gobierno difícilmente recurra al gasto público para estimularla, mientras los salarios y el crédito tampoco aparecen como motores claros. “Los salarios están yendo más bien a contramano”, afirmó.

En cuanto al crédito, el economista señaló que tampoco existe una solución estructural al problema. Por el contrario, explicó que el funcionamiento del mercado financiero está llevando a los bancos a elevar las tasas de interés. “Cuando los bancos tienen un problema suben la tasa de interés”, afirmó Burgos, quien sostuvo que los niveles actuales de tasas buscan desalentar la toma de crédito.