Especialistas advirtieron que Argentina necesita más crédito pero con mejores condiciones

El nivel de endeudamiento de los argentinos volvió al centro de la discusión económica. En +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Tristán Rodríguez Loredo, economista y editor de revista Noticias, sostuvo que reducir la inflación resulta fundamental, pero no alcanza por sí solo para resolver los problemas del financiamiento.

“Bajar la tasa de inflación es condición necesaria para bajar la tasa de interés, pero no es suficiente”, explicó. Además, remarcó que Argentina presenta un bajo nivel de crédito en relación con su PBI: “No es que se presta mucho, sino que se presta poco”.

Endeudarse para llegar a fin de mes

Rodríguez Loredo reconoció que detrás del aumento de la mora existe también un problema de ingresos. Determinados sectores de la población sufrieron una pérdida de poder adquisitivo al estar vinculados con actividades económicas que muestran menor dinamismo.

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Para el economista, esa situación podría transformarse además en un problema electoral para el oficialismo. “El problema para el Gobierno sería en todo caso cómo eso se va a traducir en el ánimo social en un voto el año próximo”, advirtió.

Soledad López apuntó contra las tasas

Soledad López, gerenta de Desarrollo de Rava Bursátil, vinculó parte del problema con decisiones tomadas por el Gobierno, entre ellas el desarme de las LEFI y el comportamiento posterior de las tasas. “Hoy estamos viendo las consecuencias de una decisión que sí fue del Gobierno”, afirmó.

La especialista recordó que el costo del financiamiento llegó a niveles extremadamente elevados. “Cuando uno sacó un préstamo y lo sacó con una tasa del 80, del 90, del 100, ciento y pico”, explicó, esas condiciones terminaron afectando posteriormente la capacidad de pago.

Responsabilidad individual o problema económico

López reconoció que quienes deciden tomar deuda también deben asumir responsabilidad por esa decisión. “Cada uno también se tiene que hacer cargo de su decisión, totalmente de acuerdo”, sostuvo, aunque remarcó que el fenómeno no puede analizarse sin considerar el contexto económico.

La especialista también planteó interrogantes sobre el efecto de las altas tasas en las pequeñas y medianas empresas. Para López, el encarecimiento del crédito pudo profundizar las dificultades de compañías que necesitaban financiamiento para sostener su actividad.

Una discusión que puede llegar a las urnas

Fernando Meaños llevó finalmente el debate al terreno político y cuestionó que el endeudamiento pueda explicarse exclusivamente por decisiones individuales. “Si hay 7 millones de personas endeudadas, será consecuencia de 7 millones de decisiones individuales equivocadas y no de alguna cuestión general”, planteó.

Para el conductor, la discusión también tendrá una dimensión electoral cuando los ciudadanos evalúen las políticas económicas aplicadas. “Habrá que ver si esa forma de razonar y de encarar los problemas es premiada o castigada a la hora de votar”, concluyó.