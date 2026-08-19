Un economista explicó por qué la baja de los bienes puede favorecer inicialmente el poder adquisitivo

La inflación mayorista registró una suba del 0,8% en julio, frente al 1,1% de junio, según informó el INDEC. El resultado estuvo explicado por un aumento del 0,8% en los productos nacionales y del 0,5% en los importados, mientras petróleo crudo y gas cayó 9,2% y restó 0,91 puntos porcentuales al índice general.

Martín Burgos, economista de la consultora Lado B, pidió diferenciar ese indicador del índice de precios al consumidor. “Hay que diferenciar bien lo que es el mayorista de lo que es el IPC en general”, sostuvo en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

El dólar bajo y el precio de los bienes

Burgos explicó que el índice mayorista está compuesto por bienes, mientras que el IPC incorpora también servicios, donde continúan incidiendo los ajustes tarifarios. Para el economista, un tipo de cambio relativamente bajo ayuda a contener determinados productos y puede generar inicialmente una mejora sobre el poder adquisitivo.

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“Si los bienes, sobre todo vestimenta y alimentos, tiran para abajo, tanto los mayoristas como el consumidor, esto te termina impactando positivamente en lo que es la pobreza”, explicó. Sin embargo, advirtió que ese beneficio puede encontrar un límite si las empresas locales pierden rentabilidad y empleo frente a la competencia externa.

El riesgo para la industria y el empleo

Burgos puso el foco en el efecto que un esquema de bienes relativamente baratos puede tener sobre productores y comercios nacionales. Según su análisis, una eventual destrucción de empleo formal podría terminar neutralizando parte de la mejora inicial generada por menores precios.

“Lo que vos podés conseguir de baja de pobreza, porque bajan los precios de los bienes, lo podés terminar perdiendo”, afirmó. Para el economista, ese sería un efecto de segunda ronda que debe observarse junto con la evolución de la inflación.

¿La inflación puede bajar del 2%?

Burgos consideró que los registros cercanos al 2% mensual podrían sostenerse mientras no exista una nueva devaluación. “El ministro de Economía tiene que decir siempre que hacia adelante vamos a llegar al 0% de inflación”, señaló, aunque aclaró que desde el análisis económico esos procesos requieren más tiempo.

La clave estará, según explicó, en la disponibilidad de dólares frente al aumento de importaciones, turismo exterior y otras fuentes de demanda de divisas. Al mismo tiempo, destacó que las exportaciones de energía y minería ofrecen una ventana para sostener el esquema cambiario.

La estabilidad como activo electoral

De cara a las elecciones, Burgos consideró que mantener precios relativamente estables podría convertirse en un argumento político importante para el Gobierno. “Va a ser algo increíble, porque no lo vivimos el 19”, sostuvo al comparar el escenario con campañas electorales anteriores.

Para el economista, una elección desarrollada con inflación más controlada sería poco habitual en la historia argentina reciente. El desafío será sostener esa desaceleración sin que el mecanismo utilizado para contener los bienes termine profundizando los problemas de actividad y empleo.