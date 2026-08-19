Fernando Cerimedo: quién es el ex asesor de Javier Milei investigado en Bolivia por supuesto intento de asesinato de su pareja

El nombre de Fernando Cerimedo, ex asesor de Javier Milei y fundador de La Derecha Diario, quedó en el centro de una investigación en Bolivia luego de que su pareja, la abogada y activista Nadia Veller, lo acusara de haber contratado sicarios para asesinarla. En este contexto, durante el programa de Ronda de Investigación por +Perfil, la periodista, Natalia Volosin, desarrolló el tema.

Según explicó Natalia Volosin, el caso comenzó a tomar dimensión política y judicial a partir del ataque ocurrido frente a un hotel. “Aparece involucrado, acusado por su novia Nadia Veller, esta abogada y activista boliviana, quien lo acusa de haber contratado sicarios para asesinarla”, señaló en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Nadia Veller buscaba denunciar a Cerimedo

Sobre la misma línea, remarcó que la denunciante sostiene que el ataque fue un intento de silenciarla por la información que manejaba sobre el consultor. “Lo que indica Nadia Veller es: ´Yo iba a denunciar a Cerimedo´”, explicó.

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El caso adquiere mayor relevancia por la trayectoria que Cerimedo construyó durante los últimos años. Volosin recordó sus vínculos con el espacio político de Milei y su posterior desembarco en Bolivia: “Cerimedo, en realidad, formalmente es un tipo nacido en Misiones porque se dice habla de Mar del Plata, pero en realidad es nacido en Misiones”.

También describió su pasado judicial: “Nacido en Misiones, que vive en Mar del Plata y que es condenado en la ciudad de Mar del Plata por estafas porque vende dos veces un mismo departamento”.

Cerimedo pasó posteriormente a desarrollar actividades vinculadas con el marketing político y las campañas electorales de distintos dirigentes de derecha de la región. “El tipo le maneja la campaña a Nasry Asfura en Honduras, a Rodrigo Paz en Bolivia, aparece ahora involucrado e investigado en Brasil por el golpe contra Lula y aparece muy involucrado ahí con milicias digitales en el golpe contra Lula, muy relacionado a Trump”, afirmó la periodista.

Fernando Cerimedo recibió un reconocimiento en Estados Unidos

Asimismo, explicó que Cerimedo recibió un premio en la residencia de Trump y destacó quiénes fueron mencionados por el propio consultor durante su discurso de agradecimiento: “En febrero, Fernando Cerimedo recibe un premio de una organización medio falopa que se llama Latino Wall Street, que le dan en un lugar para nada falopa, que es la residencia del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica”.

Según explicó Volosin, Cerimedo agradeció públicamente a Parscale y Dunn: “Fernando Cerimedo les agradece a dos personas, le dice gracias a Brad Parscale por la tecnología que me diste y gracias también a Tim Dunn”.

La conexión de Cerimedo con Parscale y Dunn

A su vez, sostuvo que Parscale tendría un rol relevante en la estructura internacional de marketing político y tecnología vinculada con campañas de derecha: “Este muchacho, Brad Parscale, que aparece ahí en la presentación de la CEPAL fue el director digital y jefe de campaña de Trump de 2016 a 2020”. Y agregó: “Estos son los tipos que estarían con la guita y con los fierros: Brad Parscale con los fierros y Tim Dunn con el dinero”.

La investigación en Bolivia suma ahora una nueva pregunta sobre el patrimonio y las actividades económicas de Cerimedo. Según la periodista, durante los procedimientos realizados en Bolivia habría aparecido una suma importante de dinero. “Se habría querido fugar, dicen encontraron en su departamento un millón de dólares. ¿De dónde viene este dinero?”, planteó.