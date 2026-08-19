“La escena tiene un problema de verosimilitud”: Puricelli, analista internacional, puso en duda el ataque contra Nadia Beller

El analista internacional, Gabriel Puricelli, pasó por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, y cuestionó la verosimilitud del ataque contra Nadia Beller y explicó las disputas políticas que atraviesan al gobierno de Bolivia. Además, analizó el rol del vicepresidente Edman Lara, las acusaciones contra Fernando Cerimedo y el impacto que el episodio puede tener para Evo Morales.

Gabriel Puricelli sostuvo que el episodio debe ser analizado dentro de un contexto político más amplio y destacó la participación de funcionarios del gobierno de Rodrigo Paz. “Primero, parece estar en curso una operación de despegar de Cerimedo, que incluye al gobierno boliviano porque el Ministro de Gobierno de Bolivia es uno de los principales acusadores junto con el fiscal general del Estado y que lo señala como responsable de esta acción aparente de sicarios, esa es una cuestión”, afirmó.

El gobierno boliviano perdió credibilidad demasiado rápido

El analista también describió el complejo escenario que atraviesa la administración boliviana: “Es un gobierno que tuvo una luna de miel muy corta, que enfrentó, como todos sabemos a partir de marzo, protestas sociales de enorme envergadura que paralizaron prácticamente a toda la región occidental del país”.

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A esto se suma la ruptura entre Rodrigo Paz y su vicepresidente, Edman Lara, conocido como el Capitán Lara, cuya popularidad en redes sociales habría sido determinante para el triunfo electoral de Paz. “Hay un consenso de los analistas que el triunfo electoral de Paz se debe, en enorme medida, a la popularidad en TikTok, sobre todo del Capitán Lara”, explicó Puricelli.

El vicepresidente boliviano mantiene una relación conflictiva con el mandatario desde antes de asumir el cargo. En este sentido, comentó que esa situación explica en parte la reacción de Lara frente al caso Cerimedo: “Evidentemente la escena es una escena que tiene problema de verosimilitud”.

Respecto del vicepresidente, el analista consideró esperable su posicionamiento contra el entorno presidencial. “En el caso del Capitán Lara es bastante esperable que salga a debilitar al gobierno”, expresó.

Edman Lara busca desligarse de la polémica con Rodrigo Paz y Fernando Cerimedo

Asimismo, explicó que Cerimedo se presentaba como asesor presidencial y que eso facilitaba la asociación política con Rodrigo Paz: “En la medida en que Cerimedo circulaba con una tarjeta personal que decía asesor principal del presidente Rodrigo Paz, era obvio y esperable que el Capitán Lara saliera a pegar a Cerimedo con Rodrigo Paz”.

Sin embargo, Puricelli encontró más llamativa la reacción oficial del propio gobierno: “Un poco más sorprendente es cómo despega el gobierno mismo por boca del Ministro de Gobierno”.

Cómo impacta la situación sobre Evo Morales

Por otro lado, consideró que el episodio puede beneficiar políticamente a Evo Morales, aunque también introdujo un elemento relevante sobre las circunstancias en las que Beller se encontraba en el hotel. “Evidentemente le da munición a Evo Morales para atacar al gobierno, pero al mismo tiempo las declaraciones que hace Nadia Beller, explican su presencia en el hotel porque teóricamente estaba en ese lugar para recibir información que lo iba a comprometer a Evo Morales”, sostuvo.

También apareció la acusación de que detrás de determinadas operaciones podría encontrarse la CIA. El analista tomó distancia de esa hipótesis y recordó que Evo Morales realizó acusaciones similares en numerosas oportunidades: “Cuando Evo habla de la CIA, tampoco es algo que lo tomo con 100% de seriedad porque es como el cuento del pastorcito mentiroso, digamos”.

Y agregó: “Evo Morales permanentemente acusa a la CIA de hacer cosas y finalmente la CIA termina siendo simplemente el nombre que se le pone a distintas operaciones que efectivamente se han hecho contra él y no necesariamente es la central estadounidense de inteligencia la que está detrás de eso”.