El campo proyecta una campaña récord de maíz y prevé un fuerte ingreso de dólares

La Argentina atraviesa una campaña agrícola de fuerte producción y con importantes perspectivas de exportación. Javier Preciado Patiño, consultor del mercado de granos, destacó en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, que el país dispone actualmente de alrededor de 45 millones de toneladas de maíz para vender al exterior. “Venimos con una campaña récord. Absolutamente récord”, afirmó.

Durante agosto habría cerca de 6,5 millones de toneladas disponibles para exportar, mientras las operaciones continúan registrándose a un ritmo elevado. Según Preciado Patiño, todavía quedarían por anotar unas 15 millones de toneladas, equivalentes a aproximadamente US$3.000 millones.

“¿A dónde voy a comprar? A la Argentina”

El escenario internacional también beneficia al cereal argentino. Los problemas derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania afectan la capacidad exportadora ucraniana, mientras otras regiones productoras enfrentan dificultades climáticas.

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Consultado sobre si esa situación favorece al país, Preciado Patiño respondió directamente: “Nos beneficia”. El especialista comparó los aproximadamente 45 millones de toneladas exportables de Argentina con los cerca de 23 millones de Ucrania, cuya salida al mercado internacional enfrenta mayores obstáculos. A eso sumó la falta de lluvias en la zona del Danubio y dificultades productivas en Francia. “¿A dónde voy a comprar? A la Argentina”, resumió.

Según explicó, esa mayor demanda internacional permitió que el precio recibido por el productor aumentara alrededor de US$9 por tonelada en una semana.

La soja liquida dólares durante todo el año

Preciado Patiño también destacó que este año la comercialización de soja mantiene un comportamiento más regular. “Este año no hay dólar-soja y la liquidación de la soja viene parejita, parejita, todo el año”, señaló.

La industria aceitera sostiene una demanda permanente de poroto para producir harina y aceite, lo que permite mantener un flujo de divisas más constante.

“Uno de los grandes logros de Milei fue acabar con la brecha”

Al evaluar la política económica, el consultor destacó especialmente la reducción de la brecha cambiaria. “Uno de los grandes logros de Javier Milei para el campo fue acabar con la brecha”, afirmó.

“Hoy te das vuelta y comprás el mismo dólar”, agregó, al explicar que anteriormente los productores vendían sus granos a un tipo de cambio diferente del que enfrentaban posteriormente para adquirir divisas. Sin embargo, el reclamo central continúa siendo la carga tributaria, especialmente las retenciones.

Preciado Patiño sostuvo que existe presión de gobernadores de provincias agropecuarias para continuar reduciéndolas y privilegiar impuestos coparticipables como Ganancias.

“Del tipo de cambio no se habla”

El consultor destacó además un cambio en las preocupaciones del sector. “¿Vos sabés que del tipo de cambio no se habla, Fernando?”, respondió al conductor. Según relató, en reuniones con representantes de economías regionales como yerba, vino y tabaco, las principales quejas estuvieron vinculadas con impuestos, logística, energía y precios.

“Todos protestan: la presión impositiva, el costo de la logística, la energía, los precios, todo. Pero el tipo de cambio fue el gran ausente”, concluyó.