Sáenz: "Con el equilibrio fiscal no se come, no se cura, no se educa ni se hacen rutas"

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, cuestionó a la administración del presidente Javier Milei por el estado de las rutas nacionales en su provincia.

“Ya no nos podemos seguir haciendo cargo de todo y mirando hacia otro lado. Esto lo dice todo el mundo. El que viaja y ve las rutas que van hacia el norte realmente son cráteres lo que hay”, aseguró el mandatario salteño.

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Críticas a la Nación por las rutas nacionales

“Ya no es que se cruza un caballo y la culpa la tiene el concesionario vial. Ahora, ¿quién tiene la culpa? ¿quién es el responsable de todo eso? Y la Nación”, agregó en declaraciones a Infobae en vivo.

“Porque todos pagamos un impuesto que es para el mantenimiento y conservación de esa ruta. Hace dos años y medio que no se conservan ni se mantienen las rutas, y así están”, cuestionó Sáenz.

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“Con el equilibrio fiscal no se come”

“El problema hay que resolverlo. Ahí es donde vamos con el equilibrio fiscal y el equilibrio social”, explicó el gobernador. Y luego criticó: "Con el equilibrio fiscal no se come, no se cura, no se educa ni se hacen rutas, no se hace nada".

Cuando la periodista María Duffard le preguntó si se ganaban elecciones, Sáenz respondió: “No sé”.

“Yo creo que están preocupados con el equilibrio fiscal. Todavía no llegamos al justo medio, como decía Aristóteles, de buscar el justo medio entre el equilibrio fiscal y el social”, concluyó el gobernador salteño.