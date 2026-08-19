Bullrich tendría un partido con Valdés por si decide romper con Milei

La senadora Patricia Bullrich ya cuenta con un partido político con personería nacional en el caso de que decida romper con el presidente Javier Milei y ser candidata en las elecciones 2027.

Se trata del Partido Popular Federalista de Corrientes, vinculado al exgobernador correntino Gustavo Valdés, según publica La Política Online.

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Elecciones 2027

El actual vicegobernador de esa provincia, Pedro Braillard Poccard, es el presidente de esa fuerza política que ya es nacional porque obtuvo personería en CABA y otras cinco provincias con posibilidad de extenderse a 12 en total.

Aunque fuentes del partido señalaron a LPO que “no fue creado para prestar el sello a ninguna figura nacional”, otras indicaron que “la personería va a llegar a 12 provincias antes del año electoral y recuerdan que Milei no tenía partido cuando llegó a la presidencia”.

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¿Bullrich, candidata?

Además recordó que "Valdés tiene línea directa con la senadora y la apoyó abiertamente en la interna de Juntos por el Cambio de 2023, en la que la expresidenta del PRO enfrentó a Horacio Rodríguez Larreta".

De este modo según LPO en el caso de que Bullrich quedara marginada de la fórmula presidencial tendría la posibilidad de ser candidata “por afuera” de la Libertad Avanza.