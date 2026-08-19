Jorge Asís: "Casi amigos, Brito y Hadad estudian competir por la sortija"

El analista político Jorge Asís analizó las eventuales precandidaturas de los empresarios Daniel Hadad y Jorge Brito en las elecciones presidenciales de 2027.

El periodista formuló su análisis con su habitual estilo en una publicación de la red social "X" titulada "Sortija para Brito o Hadad".

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El análisis de Jorge Asís

"El Fenicio -Daniel Hadad- elogia a Jorge Brito, el Banquero que banca los eventos del Fenicio (Honoris Causa de La Matanza, estreno del corto sobre Sarmiento y San Martín)".

" Avanza Hadad, pero interesan los movimientos de Brito. La falta de estructura genera el acoso de disponibles partidos nacionales y provinciales", agregó el periodista.

Y después completó en su razonamiento: "Intenso el porcentaje vacante del mercado. Resistente al retroceso. Harto de los modos decepcionantes del Fenómeno Milei. Inquietante Iniciativa de unificar ambos proyectos".

Por último Asís deslizó una hipótesis: "Resolver la sortija en las PASO que Milei pretende cancelar. Casi amigos, Brito y Hadad estudian competir por la sortija".

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Daniel Hadad

En su anterior artículo publicado en Perfil.com, Asís se refirió a los outsiders que aparecen mencionados como posibles candidatos a presidente en las elecciones 2027.

"De los cuatro outsiders que amagan postularse -Jorge Brito, el Banquero; Carlitos Melconián, el Economista de Valentín Alsina; Daniel Hadad, el Fenicio; Federico González, el Consultor- sólo Hadad exhibió su dinamismo en movimiento a través del previsible rally mediático en que tuvo algo ejemplar para decir y expuso su inteligente vacilación en materia decisoria", sostuvo en esa oportunidad el analista político.