Kicillof desembarcó en Chaco y apuntó contra Milei: "Es el problema de Argentina"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof participó este miércoles en Chaco de la renovación de autoridades de la CGT provincial, donde cuestionó al presidente Javier Milei y llamó al peronismo a organizar una alternativa política de cara a las elecciones de 2027.

La definición más directa estuvo dirigida al presidente. “El problema de la Argentina tiene nombre y apellido: se llama Javier Milei y es su plan económico”, afirmó Kicillof ante dirigentes sindicales, referentes políticos y militantes. A partir de allí construyó su intervención alrededor de dos ejes: una descripción crítica de la situación económica y un llamado al peronismo para organizar una alternativa electoral.

Minutos antes, Capitanich había planteado ante el mismo auditorio que el objetivo debía ser recuperar tanto el Gobierno nacional como el provincial en 2027. Kicillof recogió esa orientación, aunque puso el acento en la necesidad de construir una propuesta que no se limite a los acuerdos entre dirigentes.

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Kicillof busca nacionalizar su figura desde el interior

La escala chaqueña se inscribe en una agenda con la que el mandatario bonaerense busca proyectarse más allá de la provincia que gobierna. En Chaco tuvo palabras especialmente afectuosas hacia Capitanich, a quien definió como “un gran amigo de años, de décadas” y destacó como un dirigente que “sigue dando batalla”. Incluso describió la jornada como una “maratón de militancia, de peronismo, de acompañar y escuchar”, una fórmula que sintetizó el tono que buscó imprimirle a su visita.

Más que lanzar formalmente una candidatura, Kicillof dejó señales sobre cómo pretende disputar la discusión interna del peronismo y construir volumen político nacional. “Tenemos que respetar lo que decidan las provincias. Tenemos que dar una muestra de federalismo”, sostuvo, en un mensaje que también puede leerse hacia adentro de la oposición.

El gobernador planteó que la reconstrucción debe realizarse “desde abajo para arriba”, con participación de sindicatos, organizaciones, dirigentes territoriales y sectores sociales que se sienten afectados por la política nacional.

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El ataque al programa económico de Milei

Kicillof dedicó buena parte de su exposición a cuestionar los resultados del programa libertario. Según su diagnóstico, las medidas impulsadas por la Casa Rosada están afectando simultáneamente a trabajadores, comerciantes, empresarios y pequeñas y medianas empresas. “Están destruyendo al trabajador, a su familia, a su salario y a su vida”, lanzó. También habló de cierres de empresas, pérdida de empleos, precarización laboral y dificultades para afrontar los servicios públicos.

Frente al argumento oficial de que el ordenamiento macroeconómico permitirá posteriormente una recuperación, Kicillof contrapuso la situación cotidiana de los hogares. “¿Qué macro va a andar bien si a la gente no le alcanza? Millones de micros, millones de familias, millones de vidas, eso es la macro. Que vayan a estudiar economía de nuevo”, cuestionó.

El gobernador puso además el foco sobre el endeudamiento familiar. Según sostuvo, una parte creciente de los hogares debe recurrir al crédito para solventar gastos básicos luego de haber utilizado sus ahorros y perdido capacidad adquisitiva. “La gente se está endeudando para pagar la vida, la supervivencia”, afirmó.

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El deterioro de los ingresos ocupó otro tramo central de su discurso. “El sueldo no alcanza y no alcanza para el alquiler, no alcanza para los servicios, no alcanza para la comida, no alcanza para los remedios”, enumeró Kicillof.

También cuestionó la política de aprovechamiento de los recursos naturales y sostuvo que deberían utilizarse prioritariamente para impulsar el desarrollo del país. “Los recursos naturales de la Argentina son, primero que nada, para los argentinos y en favor del desarrollo argentino”, señaló.

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El mensaje a Milei y la pregunta por 2027

Sobre el final, Kicillof dejó definitivamente atrás la discusión económica para ingresar en el terreno electoral.“¿Queremos cuatro años más de Milei? ¿Aguantamos cuatro años más?”, preguntó a los presentes. Y enseguida trasladó la responsabilidad de construir una alternativa al propio espacio opositor.

“La pelota la tenemos nosotros. Es cuestión de organizar, de dar un destino, de convencer, de buscar a todos, de poner el oído, es cuestión de humildad”, expresó y concluyó: “No hay nada más poderoso y potente que la militancia peronista, que la militancia del campo popular. No nos van a ganar ni con computadoras ni con algoritmos”.