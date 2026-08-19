Capitanich recibió a Kicillof y puso el 2027 en marcha: “Milei no va más”

La llegada de Axel Kicillof a Chaco terminó convertida este miércoles en algo más que una visita institucional y sindical. Con Jorge Capitanich como anfitrión, el acto de renovación de autoridades de la CGT chaqueña funcionó también como escenario para comenzar a proyectar públicamente la estrategia del peronismo hacia 2027, tanto en la disputa por la Presidencia como en la pelea por recuperar el Gobierno provincial. La visita del gobernador bonaerense ya había sido presentada desde distintos sectores como parte de su "creciente agenda federal".

Capitanich fue quien verbalizó ese horizonte: “El gran compromiso que tenemos que tener todos, trabajadores y dirigentes de todas las extracciones, actores políticos, económicos y sociales, es unir esfuerzos y voluntades. Milei no va más”, afirmó ante dirigentes gremiales y referentes políticos.

El discurso no quedó limitado a una crítica al presidente Javier Milei. El exgobernador convirtió el encuentro sindical en una definición electoral y planteó que la oposición peronista debe prepararse para recuperar simultáneamente el poder nacional y el Gobierno chaqueño en 2027.

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“No me cabe la menor duda de que serán puntal no solamente para la recuperación del Gobierno nacional, sino para la del Gobierno provincial en 2027”, sostuvo Capitanich al dirigirse a la conducción de la CGT.

La definición tiene un peso particular: Capitanich gobernó la provincia durante tres períodos y en 2023 perdió la elección frente a Leandro Zdero, resultado que puso fin a 16 años consecutivos de gobiernos peronistas en Chaco. Desde diciembre de 2025 ocupa una banca en el Senado nacional.

Pero su planteo fue todavía más amplio ya que habló de recuperar municipios, representación legislativa provincial y bancas en el Congreso, trazando así una estrategia que no se limita a una candidatura sino a reconstruir poder territorial.

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Kicillof y una visita que mira a 2027

El gobernador bonaerense llegó a Resistencia para participar de la renovación de autoridades de la CGT, compartir actividades con Capitanich y continuar luego con una agenda política y académica. Su desembarco en Chaco forma parte de una serie de movimientos fuera de Buenos Aires con los que busca ampliar su presencia en el interior de cara al próximo turno presidencial.

Incluso antes de su llegada, sectores sindicales chaqueños habían comenzado a ubicarlo directamente en la carrera presidencial. La CGT local promocionó la visita señalándolo como posible futuro presidente, mientras que la conducción integrada por Adrián Bellomi e Isaías Alegre renovó sus autoridades en un acto que contó también con presencia de referentes nacionales del movimiento obrero.

Capitanich reforzó esa lectura sobre el final de su intervención. “Bienvenido, Axel, bienvenido al pueblo trabajador. A trabajar fuerte el 2027. Trabajemos juntos para ganar y para la victoria”, sostuvo.

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La economía como eje del discurso opositor

En la construcción de ese posicionamiento, Capitanich eligió como principal adversario al modelo económico nacional. Acusó al Gobierno de Milei de estar “destruyendo el aparato productivo” y sostuvo que las políticas nacionales provocan desindustrialización, pérdida de empleo, deterioro salarial y precarización laboral.

También trasladó el cuestionamiento al escenario chaqueño y enumeró dificultades que, según su diagnóstico, atraviesan trabajadores, comercios, industrias y municipios. Esas expresiones forman parte de la caracterización política realizada por el senador y no de conclusiones independientes sobre la evolución de esos indicadores.