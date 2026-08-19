Confirmaron cuándo cobran los estatales de Chaco: los sueldos llegan con 5% de aumento

El Gobierno del Chaco confirmó este miércoles el cronograma de pago de los salarios correspondientes a agosto de 2026 para los trabajadores de la Administración Pública provincial y jubilados. Los depósitos comenzarán el martes 1 de septiembre y se completarán al día siguiente.

Los haberes serán acreditados con el incremento salarial del 5% previsto para agosto, por lo que tanto el sector pasivo como los empleados públicos activos percibirán sus ingresos con la actualización anunciada por la Provincia.

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Los primeros en recibir los haberes serán los jubilados y pensionados provinciales, cuyos salarios estarán acreditados el martes 1 de septiembre. De acuerdo con el cronograma informado oficialmente, el dinero podrá retirarse mediante cajeros automáticos desde las 21 horas de esa jornada. Quienes prefieran realizar la operación de manera presencial podrán hacerlo por ventanilla bancaria a partir del miércoles 2 de septiembre.

Cuándo cobran los trabajadores activos

Para los empleados públicos provinciales activos, el depósito se realizará el miércoles 2 de septiembre. Al igual que en el caso de los jubilados, los fondos estarán disponibles en cajeros automáticos a partir de las 21 horas.

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De esta manera, el cronograma quedará concentrado en dos jornadas consecutivas: martes 1 para pasivos y miércoles 2 para activos. El pago correspondiente a agosto incorporará además el incremento del 5% anunciado previamente por el Gobierno provincial.