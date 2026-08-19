Este jueves acreditan el Refrigerio para los empleados públicos de Chaco

El Gobierno de Chaco confirmó que este jueves 20 de agosto se acreditará el Refrigerio para los trabajadores activos de la Administración Pública Provincial. El beneficio estará disponible durante la tarde y podrá utilizarse a través de las tarjetas Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco.

La fecha fue informada este miércoles por el Ministerio de Hacienda y Finanzas provincial, que precisó que la operatoria se realizará bajo el mismo mecanismo utilizado habitualmente para el pago de este concepto.

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Cuándo estará disponible el Refrigerio

Según la información oficial, los fondos comenzarán a estar acreditados durante la tarde del jueves, por lo que los empleados públicos alcanzados por el beneficio podrán disponer del dinero durante la misma jornada.

El Refrigerio se deposita exclusivamente mediante la tarjeta Tuya Recargable, administrada por el Nuevo Banco del Chaco, y no junto con los haberes mensuales de los trabajadores estatales.

El subsecretario de Hacienda, Sebastián Villalonga, afirmó que la Provincia "mantiene la planificación prevista para afrontar el pago y destacó el ordenamiento de las cuentas públicas como condición para sostener el cronograma".

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“Con transparencia y orden en las cuentas públicas, podemos cumplir, una vez más, con el pago del Refrigerio para los empleados activos de la administración”, expresó el funcionario.

Desde Hacienda señalaron además que la acreditación no solamente representa un ingreso adicional para los empleados estatales, sino que tiene incidencia en el movimiento comercial, debido a que los recursos se incorporan rápidamente al consumo dentro de la provincia. El Ejecutivo provincial presentó el cumplimiento del pago como parte de su política de "previsibilidad financiera".