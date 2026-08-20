El presidente Javier Milei cerrará este jueves la 23ª edición del Council of the Americas, uno de los encuentros más relevantes para la agenda política y económica del segundo semestre. La conferencia, organizada por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), volverá a realizarse en el Hotel Alvear de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde hace más de dos décadas, el evento reúne en un mismo salón a funcionarios, embajadores, empresarios, CEOs y líderes de compañías del país y la región. Por eso, la presencia del presidente no es solo un dato de agenda: su exposición será seguida de cerca por una audiencia especialmente sensible a las señales sobre inversión, reglas de juego, reformas pendientes y perspectivas para la economía argentina.

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La exposición de Milei está prevista para las 12:30 y será el cierre de una jornada que tendrá como eje las “Perspectivas Económicas y Políticas” de la Argentina. Antes hablarán funcionarios del gabinete nacional, gobernadores y referentes del sector privado vinculados a minería, energía, comercio, inversiones y servicios.

Entre los primeros expositores de la mañana se espera la presencia del ministro de Economía Luis Caputo a las 9:45 horas. Su presencia será uno de los momentos centrales de la mañana, en medio de la atención del mercado sobre la evolución de las reservas, el riesgo país, el financiamiento del Tesoro, la baja de la inflación y la continuidad del programa fiscal.

Vale mencionar que la apertura de la jornada, desde las 9, estará a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

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Ayer, Caputo se reunió con Susan Segal, presidente y CEO de Americas Society/Council of the Americas, con quien conversaron sobre las reformas económicas que implementa el gobierno. En un posteo en sus redes sociales, el titular de Hacienda reconoció que dialogaron además "sobre los proyectos de inversión y las oportunidades de negocios que ofrece la Argentina, y sobre la 23° Conferencia Anual del Council, que se realizará este jueves en Buenos Aires".

Una cita que marca el termómetro del segundo semestre

Desde la Cámara Argentina de Comercio destacaron que el Council of the Americas se consolidó como una cita que, edición tras edición, logra reunir a quienes definen o inciden sobre el rumbo económico del país. En sus últimas ediciones, el encuentro dejó definiciones que ocuparon la agenda política, económica y mediática.

Este año, además, la conferencia llega en un momento atravesado por transformaciones estructurales, señales al mercado y la necesidad oficial de mostrar una segunda etapa del programa económico, más enfocada en crecimiento, inversión privada y reformas.

La apertura estará a cargo de Natalio Mario Grinman, presidente de la CAC, y Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas. Luego será el turno del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo, quien expondrá antes de los paneles sectoriales.

Los ejes del mensaje presidencial

Se espera que el presidente centre su presentación en explicar el modelo de crecimiento económico “en términos agregados” y en marcar las reformas que el Gobierno considera necesarias para acelerar la actividad. También se espera que brinde detalles sobre las próximas desregulaciones en las que trabaja el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Otro de los ejes será la defensa de la apertura de mercado, una bandera que Milei sostiene desde el inicio de su gestión. En esa línea, el mandatario buscará presentar a la Argentina como un país con potencial para recibir inversiones si logra consolidar un marco de mayor previsibilidad, menor intervención estatal y reglas más favorables para el sector privado.

El discurso también incluiría referencias al progreso tecnológico, la necesidad de expandir la explotación de recursos naturales y la reducción de impuestos. En ese punto, el mensaje presidencial dialogará con parte de la agenda del encuentro, que tendrá paneles específicos sobre minería y energía, dos sectores a los que el Gobierno considera claves para atraer dólares, generar exportaciones y apuntalar el crecimiento de largo plazo.

La participación del Presidente llega después de otra intervención pública con contenido económico, durante el acto por el paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Allí, Milei dejó una definición que en la Casa Rosada leyeron como un mensaje hacia la sociedad: la necesidad de que los resultados del programa económico se traduzcan en bienestar concreto.

“Si la libertad no muestra sus frutos, que son el bienestar y la prosperidad económica, la ciudadanía se olvida de su valor. Así, nuestra misión hoy es también proveer a nuestra ciudadanía de la estabilidad y el crecimiento necesario para planificar su vida personal y familiar”, afirmó el mandatario en ese discurso.

Ese antecedente marca parte del tono que podría tener su presentación ante el Council. El Gobierno busca sostener el respaldo del sector privado y, al mismo tiempo, mostrar que el ajuste fiscal, la baja de la inflación y la estabilización financiera deben convertirse en inversión, empleo y mejora de ingresos.

Minería y energía, dos capítulos centrales

La agenda del Council incluirá un bloque dedicado a minería, con foco en inversión, desarrollo y oportunidades para la Argentina. Allí participarán los gobernadores Carlos Sadir, de Jujuy, y Gustavo Sáenz, de Salta. Por el sector privado expondrán Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina, y María Eugenia Sampalione, directora ejecutiva y country manager de Newmont Argentina. El panel será moderado por Luciano Laspina, director ejecutivo de CIPPEC.

Luego será el turno de energía, otro sector estratégico para el oficialismo. En ese bloque participarán Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, e Ignacio Torres, gobernador de Chubut. También estarán Hugo Eurnekian, presidente y CEO de CGC, y Rodolfo Freyre, CEO de Southern Energy LNG, con moderación de Florencia Lendoiro, subeditora de Bloomberg Línea.

La presencia de gobernadores y compañías vinculadas a minería y energía refuerza el perfil económico del encuentro. Para el Gobierno, ambos sectores son parte del núcleo de oportunidades que podrían sostener el ingreso de inversiones y divisas en los próximos años, junto con la infraestructura, la desregulación y la apertura comercial.

Después de esos paneles hablarán Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. El cierre quedará en manos de Milei, previsto para las 12:30.

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