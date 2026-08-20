Efecto interna en Misiones: Passalacqua arma un nuevo bloque en Diputados junto a los salteños de Sáenz

Por la ruptura del gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, con el líder del Encuentro Misionero, Carlos Rovira, se conformará un nuevo bloque en la Cámara de Diputados que volverá a juntar a los cuatro representantes de la provincia del noreste con los tres legisladores salteños que responden al mandatario de Salta, Gustavo Sáenz.

Así Innovación Federal dejará de existir bajo esa denominación y nacerá una nueva bancada, por ahora con siete integrantes, que todavía no tiene un nombre definido, según publica NA.

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Nuevo bloque en Diputados

Quedarán excluidos del nuevo espacio el diputado puntano Claudio Álvarez y el formoseño Gerardo González, ex libertarios que conservan afinidad con el Gobierno nacional.

Otra novedad es que el bloque dejará de estar presidido por Alberto Arrúa y pasará a ser encabezado por el exgobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad.

Los otros integrantes de la bancada serán los también misioneros Yamila Ruiz y Daniel Vancsik — quienes rompieron con el liderazgo de Rovira —, y los salteños Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega.

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Interna en Misiones

Este movimiento en Diputados es un reflejo de lo que acaba de suceder en el Senado, donde también se produjo el desmoronamiento del poder de Rovira.

Allí Sonia Rojas Decut anunció la conformación del monobloque Movimiento por Misiones bajo el ala de Passalacqua, y por efecto dominó luego se sumó su coterráneo Carlos Arce, abandonando el bloque de Encuentro Misionero.

Mientras que Innovación Federal supo subordinarse al oficialismo en cada una de las votaciones de Diputados, el nuevo bloque se propone moverse con mayor autonomía, definiendo su postura ley por ley.

Fuente: NA.