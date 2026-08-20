Lucas Llach: "Si la economía está más lenta, no se lo puede atribuir al ´riesgo kuka´"

El economista Lucas Llach consideró que si la economía “está más lenta” no es que se “lo pueda atribuir al ´riesgo kuka´” al analizar la actual coyuntura en Argentina.

“En el largo plazo estoy 100% con este gobierno, en el corto creo que hace falta hacer un par de cosas pero no para que lleguen porque con eso ganan las elecciones”, explicó en diálogo con Carlos Burgueño del streaming Ahora Play.

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Por qué no es el “riesgo kuka”

“Si la economía, más allá de que ha crecido, si ahora está más lenta o creciendo poco, algún problema hay y no creo que este año lo pueda atribuir al ´riesgo kuka´ porque el riesgo país, entre comillas para decirlo como lo dice el gobierno, estuvo relativamente bajo, el más bajo desde el 2018”, interpretó el exvice del Banco Central.

“Entonces no nos está diciendo hay un gran riesgo y la gente no gasta porque el riesgo país es alto”, enfatizó.

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“Que sea más barato gastar en Argentina”

“Lo que tenemos que generar es que la gente gaste, una manera es esa movilizar el gasto de los argentinos dolarizados y la manera de movilizarlo es que sea un poco más barato gastar en Argentina para turismo, para construir, etcétera”, propuso Llach.

“A todos nos preocupa que si la situación de corto plazo no es muy vibrante, esto tenga un efecto en las encuestas y todo lo que ya sabemos”, advirtió el economista.

“Creo que pondría en riesgo el gobierno más reformista que hemos tenido desde los 90 para acá”, concluyó Llach.