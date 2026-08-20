En plena tregua peronista, Carlos Bianco redobló la apuesta: “Cristina no puede ser el eje principal”

La tregua entre Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner comenzó a mostrar sus primeros movimientos, pero las diferencias dentro del peronismo todavía están lejos de quedar saldadas. En ese escenario, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, volvió a marcar una posición que puede generar ruido dentro del espacio: defendió a Cristina Fernández de Kirchner, aunque cuestionó que su situación judicial se transforme en el principal eje de una futura campaña electoral.

“Creemos en la inocencia de Cristina y creemos que tiene que estar en libertad. Ahora, lo que creo es que no puede ser el eje principal de una campaña política”, afirmó Bianco durante una entrevista con Infobae al Regreso.

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La definición llega después del encuentro que mantuvieron Kicillof, Massa y Máximo, una reunión que buscó acercar posiciones entre los principales sectores del peronismo y dejar atrás, al menos por ahora, una disputa interna que durante los últimos meses expuso fuertes diferencias.

En ese contexto, Bianco no eligió un tono conciliador sobre el rol electoral de Cristina. Por el contrario, planteó que el peronismo deberá construir una propuesta capaz de responder a las preocupaciones cotidianas de los votantes y evitar que la campaña quede absorbida por la situación judicial de la expresidenta.

“Hay que discutir otros temas, porque los argentinos lo que te están planteando hoy es: ¿cómo llego a fin de mes? ¿Cómo pago la deuda que no puedo pagar? El pibe se quedó sin laburo?”, sostuvo.

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Bianco defendió a Cristina, pero rechazó que sea el eje electoral

El funcionario bonaerense buscó dejar en claro que su planteo no implica abandonar a Cristina Kirchner. Al mismo tiempo, diferenció la defensa de su situación judicial de la estrategia electoral que debería adoptar el peronismo.

Bianco sostuvo que considera inocente a la expresidenta y que debería recuperar su libertad. También se refirió a la posibilidad de un eventual indulto y señaló que dirigentes cercanos a Cristina ya explicaron que ella no quiere esa alternativa porque implicaría, desde su perspectiva, reconocer una culpabilidad. “Porque es como validar la culpabilidad”, explicó.

La discusión sobre el lugar de Cristina vuelve a aparecer en un momento particularmente sensible para el peronismo. La expresidenta mantiene una fuerte influencia dentro del espacio, mientras Kicillof busca consolidar su propia estructura política y Massa intenta recuperar protagonismo.

El respaldo al proyecto de Kicillof

En paralelo, Bianco defendió el armado político del gobernador bonaerense y rechazó que su construcción tenga como objetivo una carrera individual. “No es que Axel quiera hacer algo individualmente, sino que nosotros tenemos un proyecto político que lo estamos implementando en la provincia y que nos gustaría implementar en la Argentina”, sostuvo.

El ministro insistió en que Kicillof forma parte de una construcción colectiva y que el objetivo es convertir el modelo que impulsa en la provincia de Buenos Aires en una alternativa nacional. “No es que el gobernador quiera crecer en su carrera política. Yo lo que creo es que uno tiene un proyecto político, participa de un proyecto político. Participa de equipos, de construcciones”, afirmó.

La definición también se inscribe en la discusión sobre el liderazgo futuro del peronismo, que quedó parcialmente contenida después de la reunión entre Kicillof, Massa y Máximo.