Causa Cuadernos: las claves del juicio y las dudas sobre las declaraciones de los arrepentidos

La causa Cuadernos, una de las investigaciones por corrupción que mayor impacto tuvo en los últimos años, llegó a la etapa de juicio oral con 87 personas acusadas. Antonio Riccobene, en diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, recordó que todo comenzó con la publicación realizada por Diego Cabot en 2018 sobre los cuadernos atribuidos al chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno: “Habría hecho todas estas descripciones de cómo llevaba y traía al funcionario público y en eso veía que entraban y salían bolsos de dinero”.

Según la acusación, el expediente investiga un esquema de pago de sobornos que habría involucrado a funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y a empresarios vinculados principalmente con la construcción y la obra pública.

Qué se discute en el juicio por los Cuadernos

Uno de los principales focos de debate está puesto en las declaraciones de los llamados arrepentidos. Riccobene explicó que “21 de estos imputados aceptaron participar como arrepentidos”, aunque sus declaraciones iniciales no fueron grabadas ni registradas.

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La controversia aumentó durante el juicio oral: “Tres de estos arrepentidos reconocieron que esas declaraciones fueron porque estaban amenazados, reconocieron que mintieron y reconocieron que fueron bajo presión”. Según el periodista, esos testimonios serán determinantes para establecer qué valor probatorio les asigna el tribunal.

El mecanismo de la investigación se apoyaba también en la coincidencia entre distintos relatos. “El armado que funcionó bien en la instrucción de esa causa es que había concomitancia entre lo que el chofer Centeno dejaba supuestamente registrado en los cuadernos, lo que después él declaró y lo que después pasaba supuestamente”, señaló.

La discusión alcanza además a otros testigos que modificaron sus versiones. Riccobene mencionó el caso del portero de un edificio vinculado a la familia Kirchner, quien durante la investigación dijo haber visto bolsos con dinero y posteriormente afirmó que había declarado bajo amenazas.

Cristina Kirchner, Stornelli y los cuestionamientos a la investigación

Cristina Fernández de Kirchner cuestionó durante su exposición la investigación y, especialmente, el accionar del fiscal Carlos Stornelli. “Es sinceramente un gran disparate esta causa”, sostuvo la expresidenta durante su declaración, según el registro citado por Riccobene.

El periodista remarcó que existen presentaciones contra Stornelli ante organismos judiciales, aunque “no avanzan claramente”. A su vez, señaló que será relevante determinar qué tratamiento dará el tribunal a quienes ahora sostienen que mintieron durante la etapa de instrucción.

Entre los principales acusados aparecen Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime y José López, además de empresarios como Ángelo Calcaterra, Cristóbal López, Carlos Wagner y Gerardo Ferreyra.

Riccobene sintetizó el desafío central que enfrenta ahora el proceso: “Va a ser importante para este juicio ver qué lugar le da el tribunal a las declaraciones de estos empresarios que están diciendo que fue mentira, básicamente lo que dijeron”.