La Justicia decidió mantener la tobillera electrónica y el control de las visitas a Cristina Kirchner

Por mayoría, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso presentado por la defensa de la expresidenta Cristina Kirchner, confirmando sus condiciones de su prisión domiciliaria, por lo que deberá seguir con tobillera electrónica y bajo el régimen de autorización de visitas dispuesto por el Tribunal Oral Federal N° 2.

Esta medida fue tomada por los jueces Gustavo Hornos y Diego G. Barroetaveña, quienes no aceptaron el planteo de la defensa, mientras que el juez Mariano Borinsky votó en disidencia y propuso aceptar el recurso.

Cristina Kirchner en el balcón del departamento donde cumple prisión domiciliaria

Hornos señaló que las medidas cuestionadas son razonables y su objetivo es garantizar el cumplimiento de la pena. “Por coincidir, en lo sustancial, con las consideraciones del voto que lidera el acuerdo, adherimos a la propuesta del colega Gustavo M. Hornos”, sumó Barroetaveña, fundamentando así su adhesión al voto de Hornos.

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Sin embargo, Borinsky indicó que había que “hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Cristina Kirchner” y, por ese motivo, “dejar sin efecto las restricciones impuestas a la nombrada para recibir visitas”.

También propuso quitar “la vigilancia mediante dispositivo electrónico de control y monitoreo”, y “las restricciones horarias impuestas para el acceso de la terraza del edificio sito en San José 1111, de CABA”, pero manteniendo la obligación de no tener comportamientos que alteren el barrio.

Así, la Cámara de Casación confirmó que Cristina Kirchner seguirá usando tobillera electrónica y además le mantuvo el régimen de autorización de visitas impuesto para el cumplimiento de su prisión domiciliaria.

Cristina Kirchner en el balcón del departamento donde cumple prisión domiciliaria

Eduardo Valdés afirmó que, “a pesar de ser una presa política, Cristina Kirchner es la que más mide”

Eduardo Valdés, diputado nacional de Unión por la Patria, aseguró que, aunque lleva detenida un año y fue “vituperada todo el tiempo”, la expresidenta Cristina Kirchner, a quien considera una “presa política”, es la dirigente que “más mide hoy”.

Axel Kicillof

En una entrevista que le concedió a la Agencia Noticias Argentinas (NA), el legislador remarcó: “No hay ninguna duda de que Cristina Kirchner es la que más mide hoy, inclusive estando presa y siendo vituperada todo el tiempo, diciendo que es una ladrona y una corrupta”.

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Para luego sumar: “Y no lo quiero desmerecer a Axel Kicillof, lejos de eso. Pero de una encuesta de Atlas Intel sale que Cristina lidera la imagen entre positiva y negativa, mucho más que Mauricio Macri, el hombre que la mandó a perseguir. Segunda está Myriam Bregman, tercero está Kicillof”.

Y agregó: “Cristina Fernández de Kirchner fue juzgada con la doctrina del derecho penal del enemigo”.

HM