Por las privatizaciones, tres grupos amasarán $ 300 mil millones en peajes

El Gobierno terminó de adjudicar los primeros 9.000 kilómetros de las concesiones viales con claros ganadores. Tres grupos empresariales se llevaron los mayores negocios en facturación por el cobro de peaje que, en conjunto, concentran el 60% de la recaudación total anual que tendrán las rutas privatizadas. En medio, el ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó que se avanzará con otros 6.000 km y el traspaso de corredores a las provincias, mientras no ejecuta el dinero para el mantenimiento de los corredores.

El gran ganador fue el grupo Cartellone, cuyo presidente y CEO es Alejandro Cartellone, que se quedará con un negocio de $ 135 mil millones por año mediante dos empresas: Autovía Construcciones y Servicios, y José Cartellone Construcciones Civiles. La primera se quedó con el Tramo Oriental por una tarifa de $ 2.945 sin IVA y gestionará las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, que contienen los siguientes peajes: Zárate, Colonia Elía, Yeruá y Piedritas. En total, implican $ 97,4 mil millones. Como también con el Tramo Noroeste, adjudicado al consorcio que comparte junto con Vapeu SRL y Guigivan SRL, por una tarifa de $ 2.285 obtendrá $ 21,3 mil millones.

Alejandro Cartellone, Sebastián Galluzzo y Horacio Miró.

La segunda empresa del grupo quedó adjudicada para el Tramo Centro Norte, de la Etapa III, con una oferta de $ 2.175, obtendrá $ 16 mil millones por el cobro de los peajes Ceres y Fernández. Un dato: José Cartellone

Construcciones Civiles SA, aparece en la central de deudores del BCRA con una deuda con el Banco Nación por más de $ 16 mil millones y en situación 5, es decir, irrecuperable.

En segundo lugar quedó el grupo oferente compuesto por Concret Nor, Marcalba, Pose, Coarco. Con una tarifa ofertada de $ 997, se quedaron con el tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, de la Etapa II-A, que incluye las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery, y las RN 3, 205 y 226. Con el cobro del canon en estos sectores ganarían $ 128 mil millones anuales. Por lejos, el corredor que más recauda. Concret Nor es el mayor socio del grupo y su presidente es Sebastián Galluzzo.

En tercer puesto se ubicó la unión de empresas Basaa-Cecosa. La primera es una constructora cordobesa cuyo presidente es Horacio Miró. El consorcio obtuvo el Tramo Puntano, de la Etapa II-B, que por un valor ofertado de $ 1.440,08, generaría un negocio de $ 36 mil millones al año por las cabinas Larena, Solís, Venado Tuerto y Sampacho.

Una mención merecen las empresas Obring, Pitón y Rovial, que fueron adjudicadas para Tramo Chaco-Santa Fe de la Etapa II, aunque no hay datos del tránsito por eso peajes en la página de concesiones viales. Esas compañías también se quedaron el Tramo Conexión Puente Rosario–Victoria (RN 174), que conecta las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, con la Unión Transitoria de Empresas (UTE) junto a Edeca y Pietroboni. En este sector la licitación la ganó con una tarifa ofertada de $ 2.798,18, por lo que el concesionario obtendría $ 12 mil millones.

En total, los concesionarios de estos tramos recaudarían solo por el cobro de peajes $ 518 mil millones por año. A dólar oficial esto equivale a US$ 343 millones. Es decir, un negocio de al menos $ 10 billones, o US$ 6.800 millones, durante el período de veinte años que estipula el contrato. Si se calcula el IVA total de las barreras privatizadas, el Gobierno recaudará al menos $ 109 mil millones por año.

El análisis realizado por PERFIL se basó en los pliegos y en los datos brindados en la página de la Red Federal de Concesiones, donde se contempla el tránsito del último año disponible por cada peaje y las distintas tarifas para cada tipo de vehículo. Desde Vialidad Nacional aclararon a este medio que, al momento de la toma de posesión, rige el precio que se cobraba en ese momento. Tras finalizar las obras iniciales requeridas podrán aplicar los cuadros tarifarios que resulten de las licitaciones actualizadas por el Coeficiente de Variación de Tarifa.

El negocio oculto. Las empresas ya tienen previstos en los pliegos la creación de nuevos peajes, pero también quedan habilitadas a colocar otros no detallados. Durante el período concesionado, la tarifa se actualizará regularmente.

Además de cobrar un canon por levantar la barreras de las cabinas, de acuerdo al contrato de explotación, se les permitirá a los concesionarios la utilización de la concesión para actividades comerciales como la construcción e instalación de centros comerciales; farmacias; paradores de camiones; lavaderos de autos y camiones; hotelería; sucursales bancarias; cajeros automáticos; confiterías; restaurantes y sitios de esparcimiento estaciones de servicio para automotores, unidades sanitarias, centros logísticos; depósitos fiscales; redes de fibra óptica y telecomunicaciones, antenas y estaciones de telecomunicaciones, refugios de paradas de transporte público, paradores de transporte de pasajeros. Todo esto con previa habilitación de Vialidad Nacional.