Girard planteó la necesidad de crecer para poder avanzar con una reforma tributaria

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, afirmó que la Argentina necesita avanzar hacia una reforma tributaria que reduzca distorsiones, fortalezca los impuestos directos y brinde previsibilidad al sector privado durante el proceso de transición.

Girard participó de un encuentro de trabajo organizado por la Unión Industrial Argentina (UIA) en su sede de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La reunión se desarrolló bajo modalidad mixta y reunió a más de 70 asociados, entre representantes de empresas, cámaras y federaciones.

Durante su exposición, el titular de ARBA sostuvo que “a nivel nacional, la reforma tributaria que necesita Argentina va a requerir tiempo” y remarcó que, durante ese proceso, será necesario “tener la suficiente claridad para dar previsibilidad al sector privado sobre cómo vamos a recorrer ese camino, que sin dudas hay que recorrer”.

Girard consideró que existe un amplio consenso sobre la necesidad de “eliminar impuestos distorsivos”, incrementar el peso de los impuestos directos y reducir el de los indirectos. Sin embargo, advirtió que una transformación de esas características debe realizarse atendiendo al contexto económico: “Lo primero que tenemos que tener en claro es que primero hay que crecer y, una vez que estemos creciendo, con un crecimiento consolidado, entrar en estas discusiones”.

En ese marco, propuso vincular el combate contra la evasión con una reducción progresiva de la carga tributaria sobre quienes cumplen. “Uno de los pasos que transicionalmente podemos dar es esto del combate a la evasión puesto al servicio de bajar los impuestos”, afirmó. Y planteó la posibilidad de construir “un consenso o un pacto público-privado” que permita trasladar las mejoras de recaudación obtenidas mediante una reducción de la evasión hacia menores alícuotas para el sector formal de la economía.

Ante las y los representantes industriales, el director de ARBA señaló que la discusión tributaria debe formar parte de una agenda productiva más amplia. “Los problemas de la industria no se acaban, no se agotan, en Ingresos Brutos o el Impuesto al Cheque”, sostuvo.