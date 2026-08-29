Encuesta: los hinchas responsabilizan a los dirigentes por la crisis en los cinco grandes

Un estudio de Pulso Research puso números a la percepción que atraviesa al fútbol argentino: para los hinchas, la dirigencia es el principal responsable del mal momento que atraviesan los cinco grandes. River aparece como el club que atraviesa la situación más crítica, mientras que Independiente registra la peor evaluación entre sus propios socios para la gestión presidencial.

Ante la pregunta sobre cuál de los cinco grandes está atravesando su peor momento, River encabezó la percepción negativa con el 53,8% de las respuestas. Lo siguieron San Lorenzo, con 19,8%; Independiente, con 12,3%; Boca, con 4,7%; y Racing, con 4,2%. Un 5,1% respondió que ninguno.

Pero el dato que atraviesa todo el informe aparece al buscar las causas. El 50,2% de los encuestados señaló a la dirigencia como principal responsable del mal momento de los clubes. Los técnicos quedaron en segundo lugar, con 17,1%, seguido por el recambio de jugadores, con 13,5%. Los arbitrajes reunieron apenas el 4,3%.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La encuesta, realizada online entre el 14 y el 19 de agosto sobre 2.000 casos, consultó a población general mayor de 16 años, hinchas y socios de clubes de fútbol. El estudio utilizó una muestra estratificada con cuotas por género y edad y establece un error estadístico de referencia de +/- 2,5 puntos porcentuales, con un intervalo de confianza del 95%.

Independiente, el caso más crítico. El escenario resulta especialmente contundente para Independiente. Entre sus hinchas y socios, el 82% considera que la dirigencia es la principal razón del mal momento del club. Muy por detrás aparecen el recambio de jugadores, con 11,5%, y el entrenador, con 3,6%.

La evaluación de la gestión presidencial también ubica a Independiente en el último lugar. La conducción de Néstor Grindetti obtiene un 27% de opiniones positivas y un 69% negativas entre los socios consultados, mientras que un 4% respondió que no sabe o no contesta. En comparación, la gestión de River alcanza 55% de valoración positiva; Boca, 43%; Racing, 40%; y San Lorenzo, 36%.

El informe vuelve a colocar a Grindetti en una posición incómoda cuando pregunta quién es el peor presidente de los cinco grandes. El 13,9% del total de los encuestados lo señala, detrás de Juan Román Riquelme, que alcanza el 32,1%, y por encima de Marcelo Di Carlo, Diego Milito y Marcelo Culotta.

La mirada de los propios hinchas es todavía más significativa. Entre los socios e hinchas de Independiente, el 49,1% identifica a Grindetti como el peor presidente de los cinco grandes. En Racing, Diego Milito alcanza el 45,9% entre sus propios hinchas; en San Lorenzo, Culotta llega al 30,9%. En Boca y River, en cambio, Riquelme es el presidente más señalado como el peor entre los cinco grandes, con 36,5% y 38,1%, respectivamente.

Un malestar que excede los resultados. Los números de Pulso Research muestran que el diagnóstico de los hinchas no se limita al rendimiento futbolístico. La dirigencia aparece como el principal factor asociado al deterioro de los cinco grandes y, en el caso de Independiente, la diferencia respecto de las demás variables es particularmente amplia.

El 82% de los hinchas y socios del Rojo que participaron de la encuesta apunta a la conducción institucional como causa del mal momento. La cifra duplica ampliamente el peso atribuido al recambio de jugadores y deja al entrenador y a los arbitrajes en lugares marginales.

El estudio también expone una paradoja: River es percibido por el conjunto de los encuestados como el grande que peor está, pero es Independiente el que presenta la evaluación presidencial más negativa entre sus propios socios. El dato permite separar dos dimensiones diferentes de la crisis: la percepción del presente futbolístico de cada club y el nivel de aprobación de quienes conducen sus instituciones.