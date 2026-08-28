Trump anunció que se queda con el petróleo de Venezuela: un acuerdo histórico por 65.000 millones de barriles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un acuerdo con Venezuela que, según afirmó, permitirá a Washington obtener el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo del país sudamericano.

El mandatario presentó el pacto como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y aseguró que la operación no tendrá costo para los contribuyentes estadounidenses. El anuncio fue realizado a través de una publicación en su red social Truth Social.

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“Bajo mi dirección, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a través de una alianza con el sector privado, han conseguido que Estados Unidos obtenga el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela”, escribió Trump.

Según el presidente estadounidense, el acuerdo más que duplicará las reservas petroleras de Estados Unidos, además de incrementar el suministro de crudo y contribuir a una reducción de los precios de la gasolina en el largo plazo.

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El acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela

El anuncio se conoce después de que Bloomberg informara que la administración Trump buscaba obtener una participación significativa en las reservas petroleras venezolanas mediante una posible asociación entre el Departamento de Defensa y empresas privadas.

Las negociaciones, de acuerdo con fuentes citadas por ese medio, contemplaban hasta 17 yacimientos ubicados en las principales cuencas petroleras de Venezuela.

El pacto se produce además en un contexto de fuerte intervención de Washington sobre el sector petrolero venezolano. Estados Unidos supervisa actualmente las exportaciones de crudo de Caracas y, tras el cambio de poder en Venezuela, Trump había planteado el regreso de compañías estadounidenses para explotar los recursos del país.

Las reservas de petróleo de Venezuela

Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en unos 303.000 millones de barriles. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), esa cantidad representa aproximadamente el 17% de las reservas mundiales.

Sin embargo, la magnitud de sus reservas contrasta con su nivel de producción. El deterioro de la infraestructura petrolera y años de dificultades económicas limitaron fuertemente la capacidad del país para extraer y procesar crudo.

Una parte importante de los recursos venezolanos se encuentra en la Faja Petrolífera del Orinoco, donde operan empresas vinculadas con la petrolera estatal PDVSA.

El anuncio de Trump también ocurre mientras Estados Unidos enfrenta presión por el precio de los combustibles y utiliza parte de sus reservas estratégicas de petróleo. A comienzos de agosto, esas reservas habían caído por debajo de los 300 millones de barriles, más de 100 millones por debajo del nivel registrado al inicio de 2026.

La estrategia energética de Trump apunta así a garantizar nuevas fuentes de abastecimiento para Estados Unidos y, al mismo tiempo, recuperar una mayor presencia de las empresas estadounidenses en la industria petrolera venezolana.